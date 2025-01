I 17-tiden er S&P 500 ned 1,55 prosent, Nasdaq faller 1,9 prosent, mens Dow Jones svekkes 1,5 prosent.

Før børsåpning ble «månedens viktigste tall» – nonfarm payrolls – lagt frem. Tallene viser endringen i antall jobber utenfor landbrukssektoren i USA.

I desember ble det skapt 256.000 nye stillinger, ifølge amerikanske statistikkmyndigheter.

På forhånd lå konsensus blant analytikerne på 165.000 nye stillinger, ifølge Bloomberg. Estimatene strekker seg fra 100.000–268.000. I november ble det skapt 227.000 nye jobber.

Tankfest

På New York-børsen er det kun energisektoren, opp 0,3 prosent, med unntak av et par subsektorer, som er i grønt kl. 17. Det skjer som følge av USAs nye, strenge sanksjoner mot Russlands oljeindustri.

Frontline, Teekay Tankers og International Seaways er alle opp over 7 prosent.

Exxon er ned 0,6 prosent, til tross for at WTI-oljen er opp godt over 3 prosent. Chevron er derimot opp 0,9 prosent, og Shell er opp 0,1 prosent.

Les også Ser trigger i stortank Sanksjoner i tankmarkedet kan gi attraktive veddemål på børs, mener Pareto Securities-analytiker Eirik Haavaldsen. Han anbefaler Frontline, Okeanis og DHT.

Tech-fall

Blant de mest omsatte aksjen er Nvidia ned 3,3 prosent, Tesla faller 1,2 prosent, Apple svekkes 2,9 prosent, mens Meta løfter seg 0,5 prosent.

Delta Airlines stiger 9,5 prosent etter at tallene for fjerde kvartal slo estimatene. Delta la frem et resultat på 1,85 dollar pr. aksje og 14,4 milliarder i omsetning. Analytikerne hadde på forhånd ventet et resultat pr. aksje på 1,75 dollar og en omsetning på 14,18 milliarder.

Apotekaksjen Walgreens Boots Alliance stiger 22,7 prosent etter kvartalsrapporten. Selskapet fikk et resultat pr. aksje på 0,51 dollar pr. aksje, mot ventet 0,37 dollar.

Energiselskapet Constellation Energy stiger 23,1 prosent etter at selskapet meldte at det kjøper opp gass- og geovarmeselskapet Calpine for 16,4 milliarder dollar, og dermed slår sammen to av USAs største energiselskaper.