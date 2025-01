Jobbtall skaper turbulens

Det var en del dramatikk i finans- og valutamarkedet fredag. Eurokursen var helt nede i 1,0217 mot amerikanske dollar, noe som er det laveste siden november 2022, samtidig som alle de viktigste europeiske børsindeksene sank. I tillegg så vi en markant oppgang i de lange rentene på begge sider av Atlanterhavet. På det meste betalte 30-årige amerikanske statsobligasjoner mer enn 5 prosent, noe som ikke har skjedd siden november 2023.

Sterke jobbtall fra USA bidro til turbulensen. Det ble i desember skapt 256.000 arbeidsplasser utenfor landbruket, mens 165.000 var ventet. Dessuten sank arbeidsledigheten fra 4,2 til 4,1 prosent. Derivatmarkedet priser nå inn en 63 prosent sannsynlighet for at Fed kutter styringsrenten med maksimalt 0,25 prosentpoeng i år.

I Europa gjorde bilrelaterte aksjer det imidlertid bra. Stoxx 600-indeksens vinnere inkluderte Mercedes-Benz, BMW samt dekk- og bildelprodusenten Continental. Kursløftene ble på 2-4 prosent. Oppturen skyldtes fersk statistikk fra Mercedes, som økte antallet solgte biler med 5 prosent fra tredje til fjerde kvartal. Nivået var likevel 2 prosent lavere enn et år tidligere. I hele 2024 rullet det ut 2,4 millioner Mercedeser, noe som var 4 prosent færre enn i 2023.

Den franske spillprodusenten Ubisoft fikk derimot en nedtur på mer enn 1 prosent. Lanseringen av «Assassins Creed Shadows» ble utsatt til 20. mars, og ledelsen har nå hyret inn rådgivere som skal vurdere ulike «strategiske muligheter». På godt norsk betyr dette vanligvis at selskapet forsøker å finne en kjøper.

I USA begynner renteoppgangen å bite, og ved halv fem-tiden var S&P 500 og Nasdaq 100 henholdsvis 1,3 og 1,6 prosent lavere. Delta Air Lines var imidlertid opp med 11 prosent, etter at flyselskapet slo analytikernes topp- og bunnlinjeestimat i fjerde kvartal. Også guidingen for første kvartal overrasket positivt, og toppsjefen hevder at 2025 blir det finansielt beste året i Deltas historie.