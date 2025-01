Shippingfest på knallrød Wall Street

Wall Street faller bredt fra start fredag, og fallet ser ut til å tilta.

Klokken 21.30 norsk tid er den brede S&P 500-indeksen ned 1,67 prosent til 5.823,42. Industritunge Dow Jones faller 1,7 prosent til 41.914,52 og teknologiindeksen Nasdaq faller 1,67 prosent til 19.154,44.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,776 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 7,68 prosent til 19,06.

Overraskende tall

Før børsåpning ble «månedens viktigste tall» – nonfarm payrolls – lagt frem. Tallene viser endringen i antall jobber utenfor landbrukssektoren i USA.

I desember ble det skapt 256.000 nye stillinger, ifølge amerikanske statistikkmyndigheter.

På forhånd lå konsensus blant analytikerne på 165.000 nye stillinger, ifølge Bloomberg.

Estimatene strekker seg fra 100.000–268.000. I november ble det skapt 227.000 nye jobber.

«Hvis Trump faktisk leverer på alt han har sagt, er det stor sannsynlighet for at Fed er ferdig med rentekuttene. Han skal sende ut arbeidskraft, innføre toll og kutte skattene – alt det vil kunne påvirke økonomiske forhold Fed bryr seg om», sier forvalter Olav Chen i Storebrand Asset Management til E24.

Tankfest

Tank-aksjer går rett opp på New York-børsen. Det skjer som følge av USAs nye, strenge sanksjoner mot Russlands oljeindustri.

Frontline er opp 9,2 prosent på New York-børsen, mens Teekay Tankers er opp 8,2 prosent og International Seaways er opp 5,8 prosent.



Ser trigger i stortank Les også Sanksjoner i tankmarkedet kan gi attraktive veddemål på børs, mener Pareto Securities-analytiker Eirik Haavaldsen. Han anbefaler Frontline, Okeanis og DHT.

Tech-fall

Blant de mest omsatte aksjen er Nvidia ned 3,2 prosent, mens Tesla er ned 0,3 prosent. Apple svekkes 2,8 prosent, mens Meta løfter seg 1,1 prosent.

Delta Airlines stiger 8,5 prosent etter at tallene for fjerde kvartal slo estimatene. Delta la frem et resultat på 1,85 dollar pr. aksje og 14,4 milliarder i omsetning. Analytikerne hadde på forhånd ventet et resultat pr. aksje på 1,75 dollar og en omsetning på 14,18 milliarder.

Apotekaksjen Walgreens Boots Alliance stiger 27,5 prosent etter kvartalsrapporten. Selskapet fikk et resultat pr. aksje på 0,51 dollar pr. aksje, mot ventet 0,37 dollar.

Energiselskapet Constellation Energy stiger 24,5 prosent etter at selskapet meldte at det kjøper opp gass- og geovarmeselskapet Calpine for 16,4 milliarder dollar, og dermed slår sammen to av USAs største energiselskaper.