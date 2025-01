Sterke jobbtall sendte Wall Street rett ned

Delta Airlines steg 9 prosent etter at tallene for fjerde kvartal slo estimatene. Delta la frem et resultat på 1,85 dollar pr. aksje og 14,4 milliarder i omsetning. Analytikerne hadde på forhånd ventet et resultat pr. aksje på 1,75 dollar og en omsetning på 14,18 milliarder.

Apotekaksjen Walgreens Boots Alliance steg 27,6 prosent etter kvartalsrapporten. Selskapet fikk et resultat pr. aksje på 0,51 dollar pr. aksje, mot ventet 0,37 dollar.

Energiselskapet Constellation Energy steg 25,2 prosent etter at selskapet meldte at det kjøper opp gass- og geovarmeselskapet Calpine for 16,4 milliarder dollar, og dermed slår sammen to av USAs største energiselskaper.

Tankfest

Tank-aksjer går rett opp på New York-børsen. Det skjer som følge av USAs nye, strenge sanksjoner mot Russlands oljeindustri.

Frontline endte opp 8,9 prosent på New York-børsen, mens Teekay Tankers endte opp 7,7 prosent og International Seaways endte opp 6,5 prosent.



Ser trigger i stortank Les også Sanksjoner i tankmarkedet kan gi attraktive veddemål på børs, mener Pareto Securities-analytiker Eirik Haavaldsen. Han anbefaler Frontline, Okeanis og DHT.

Olje og gass

September-kontrakten på WTI-oljen steg 3,7 prosent til 76,7 dollar pr. fat, mens Brent-kontrakten for oktober steg 3,7 prosent til 79,7 dollar pr. fat.

Den amerikanske naturgassen steg 7,6 prosent til 3,98 dollar pr. MMBtu. Den europeiske naturgassen (TTF) steg 0,5 prosent til 45,44 euro/MWh.

Krypto

Mandag er bitcoin-prisen opp 2,32 prosent til 94.695,66 dollar klokken 22:10 norsk tid.

Ethereum steg 1,31 prosent, mens Musk-favoritten Dogecoin steg 3,85 prosent.