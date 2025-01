Sommeren 2023 fullførte UBS oppkjøpet av den tidligere konkurrenten Credit Suisse. Oppkjøpet resulterte i den største sammenslåingen i banksektoren siden finanskrisen i 2008.

Lørdag ble den tidligere finansministeren i Sveits, Ueli Maurer, intervjuet av den sveitsiske avisen Tages-Anzeiger, der han mente det måtte innføres tiltak for å redusere risikoen i den utvidede banken.

«Ser man bare på tallene og sammenligner UBS med den sveitsiske økonomien, er den for stor» sa han til den sveitsiske avisen, og la til, «derfor må risikoen reduseres». Det skriver Reuters lørdag.

Maurer mener blant annet at det burde vurderes tiltak gjennom lovgivning, og at ansvaret for å ta ned risikoen hviler på styret i banken.

Ifølge nyhetsbyrået er UBS dobbelt så stor som den årlige økonomiske produksjonen i Sveits, og flere eksperter har advart at dersom banken skulle kollapse, så finnes det ingen lokale konkurrenter som kan overta.

Samtidig vil kostnadene ved en potensiell nasjonalisering påføre statens økonomi stor skade, ifølge Reuters.