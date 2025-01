Cleaves får slakt av Finanstilsynet

Saken er oppdatert med kommentarer fra Per Olav Karlsen i Cleaves

Det har lenge stormet rundt Cleaves-systemet med offentlig skittentøyvask i forbindelse med at tidligere forvalter Joakim Hannisdahl sa opp jobben.

I april skrev Finansavisen at Cleaves Securities var blitt begjært av konkurs av Skatteetaten for ikke å ha betalt en skatteregning på 5,4 millioner kroner.

Cleaves-sjef Per Olav Karlsen gjorde opp i siste time, og Skatteetaten valgte å trekke konkursbegjæringen.

Nå har Cleaves fått Finanstilsynet på døren. Tilsynet har konkludert med at Cleaves Fund Management har håndtert fondsmidler på en uforsvarlig måte, i strid med både god forretningsskikk og fondets mandat.

Dette fremkommer i en fersk tilsynsrapport der tilsynet beskriver en rekke overføringer som mangler tilstrekkelig dokumentasjon.

Mange store transaksjoner

En av transaksjonene Finanstilsynet reagerer på er en overføring på 11,5 millioner kroner til Cleaves Securities, der styreleder i Cleaves Fund Management også har en nøkkelrolle.

Begrunnelsen for overføringen var «sikkerhetsmessige årsaker», men Finanstilsynet påpeker at risikoen som ble hevdet å ligge til grunn, ikke var tilstrekkelig dokumentert.

Videre ble det i januar 2023 overført 1,8 millioner kroner fra fondet til Cleaves Securities, angivelig for å dekke fordringer knyttet til blant annet lønnskostnader og husleie.

Finanstilsynet bemerker at det er vesentlige uklarheter knyttet til kravenes gyldighet, og at fakturaen som skal støtte transaksjonen, ble utstedt et halvt år etter at betalingen fant sted.