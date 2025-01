Solgte Tesla-aksjer for flere milliarder: – Vi hadde et problem

Én av Europas største pensjonsfond, nederlandske Stichting Pensioenfonds, har solgt seg ut av Tesla, melder Bloomberg. Ifølge Investment & Pensions Europe er fondet Europas nest største i sin klasse, med 510 milliarder euro under forvaltning, pr. september 2024. Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) hadde 1.549 milliarder euro under forvaltning den gang.

Pensjonsfondet hadde en Tesla-posisjon på 571 millioner euro – 6,7 milliarder kroner, og solgte på grunn av lønnspakken til Tesla-sjef Elon Musk.

– Vi hadde et problem, sa en talsperson for fondet, om lønnspakken.

Omstridt lønnspakke

Lønnspakken ble opprinnelig vedtatt i 2018, da stemte Oljefondet nei, og pakken fikk kritikk fra flere hold. I januar 2024 konkluderte dommer Kathleen McCormick i delstaten Delaware med at lønnspakken var for stor, og svært mangelfull.

Musk anket saken, og i påvente fikk lønnspakken grønt lys under en generalforsamling i juni, som igjen ble hovedargumentet for gjenopptakelsen av saken.

I juni stemte Tesla-aksjonærer om Musk skulle få lønnspakken på nærmere 500 milliarder kroner. Oljefondet varslet på forhånd at de skulle stemme imot, og mente den var uforholdsmessig stor og hadde feil struktur.

– Vi mener at lønnspakken er uforholdsmessig høy, med for stor utvanning av aksjonærene, og den har feil struktur i forhold til hva som er mål for utbetaling, sa direktør for eierskap og etterlevelse, Carine Smith Ihenacho, i Oljefondet.

– Kontroversiell og eksepsjonelt høy

På generalforsamlingen i juni forsikret Musk aksjonærene om at han ikke kommer til å ta pengene og forlate Tesla. Han viste til at han ikke kan selge noen av aksjene i kompensasjonspakken i løpet av de neste fem årene.

«Det er jo ikke egentlige penger, og jeg kan ikke ta dem og løpe av gårde, det er heller ikke noe jeg ønsker å gjøre», sa Musk.

Pensjonsfondet viste også til dårlige arbeidsforhold, kostnader, avkastning og krav til ansvarlige investeringer i beslutningen om å selge, men gjennomførte salget i tredje kvartal 2024. Når fondet stemte imot pakken i juni, kalte de den «kontroversiell og eksepsjonelt høy», ifølge Bloomberg.

I forrige måned ble lønnspakke-saken igjen avvist av Delaware-dommeren, melder nyhetsbyrået.