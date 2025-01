DNB Markets anbefaler 11 aksjer

I løpet av forrige uke steg DNBs portefølje med anbefalte aksjer 1,4 prosent, mens hovedindeksen på Oslo Børs falt 1,6 prosent.

Aker BP, Norconsult og Subsea 7 var de tre aksjene i porteføljen som gjorde det best, med en kursutvikling på henholdsvis 5,8 prosent, 3,8 prosent og 3,6 prosent. Verst gikk det med Sats og SalMar som falt henholdsvis 1,9 prosent og 1,8 prosent.

Ett bytte

Denne uken velger DNB-strateg Paul Harper å kvitte seg med Storebrand til fordel for Sparebank 1 SMN. Harper mener nykommeren kan vise til en solid drift, samtidig som dagens verdsettelse er attraktiv. Samtidig understreker han at muligheten for høye renter fremover vil støtte banksektorens inntjening.

Strategen opprettholder eksponeringen og vektingen mot finanssektoren etter ukens aksjebytte.

Mandag omsettes Sparebank 1 SMN for 172,82 kroner, uforandret fra fredagens sluttkurs, noe som gir en totalavkastningen på 30 prosent det siste året.