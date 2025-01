Nvidia stuper videre på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 1,3 prosent og står i 18.906,69 poeng, mens Dow Jones faller 0,1 prosent til 41.878,61 poeng. S&P 500 faller 0,9 prosent til 5.777,61 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,77 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 9,8 prosent til 21,45.

«Inflasjonspresset balanserer nå på relativt høye nivåer, og det er sannsynlig at dette blir en av de første store utfordringene den nye presidenten (Trump) må adressere når han overtar», skriver Roger Berntsen i en rapport fra Nordnet.

Nvidia får mer juling på Wall Street

Fredag falt børsraketten Nvidia tre prosent på New York-børsen, og kort tid etter at mandagens handel tok til faller aksjen ytterligere 4,3 prosent.

Samtidig er det verdt å merke seg at Nvidia stupte over seks prosent onsdag i forrige uke.

Makro

Makroøkonom Karine Alsvik i Handelsbanken mener fredagens sterke jobbrapport understøtter en pause i rentekuttene.

«Fredagens arbeidsmarkedsrapport fra USA var overraskende sterk med en sysselsettingsvekst som økte uventet til 256.000. Det er den største veksten på ni måneder. I tillegg falt arbeidsledigheten til 4,1 prosent. Tallene bekrefter at arbeidsmarkedet i USA er solid og støtter uttalelsene til flere Fed-medlemmer om en forsiktig tilnærming til videre rentekutt», skriver Alsvik i en oppdatering.

6. januar priset markedet inn kun 16 prosent sannsynlighet for at Federal Reserve vil la hele 2025 gå uten at det gjøres noen rentekutt, ifølge CME FedWatch. Siden da har sannsynligheten for null kutt i 2025 steget til 34 prosent.