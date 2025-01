Elendig start på ny børsuke

Nedturen for eurosonens aksjer, obligasjoner og valuta fortsatte mandag. Både franske Cac 40 og den brede Stoxx 600-indeksen er nå uendret hittil i år, samtidig som eurokursen var nede på det laveste nivået mot amerikanske dollar siden 2022. Vi må dessuten helt tilbake til 2010 for å finne høyere renten på tiårige franske statsobligasjoner.

I USA stupte Moderna-kursen 22 prosent. Legemiddelprodusenten nedjusterte sin inntektsprognose for 2025 med en milliard dollar, som følge av uventet svak etterspørsel etter coronavaksiner. Den nye guidingen er på 1,5-2,5 milliarder dollar, mens konsensusestimatet lå på 2,92 milliarder dollar. Usikkerhet rundt topplinjen vedvarer, ettersom mesteparten av omsetningen ventes å komme i andre halvår. I mellomtiden forsøker Moderna å redusere sine kostnader og utvikle nye produkter.

For Abercrombie & Fitch ble kursfallet på 16-17 prosent, selv om overraskende god julehandel medførte at kleskjeden jekket opp sitt estimat for fjerde kvartal. Ledelsen tror nå at den årlige salgsveksten ble på 7-8 prosent, mot tidligere antatt 5-7 prosent. Den nedre delen av det nye intervallet er imidlertid en tredel av nivået i fjerde kvartal 2023. I år skal ledelsen uansett fokusere mer på lønnsomhet enn på topplinjevekst.

Lululemon, en annen amerikansk klesforhandler, var mandag ettermiddag tilnærmet uendret. Her ble både topp- og bunnlinjeestimatet for fjerde kvartal oppjustert. Salgsveksten antas nå å ha vært 11-12 prosent. Perioden hadde imidlertid en uke mer enn et år tidligere, og justert for dette blir økningen «bare» på 6-7 prosent.

Utenfor handelsbransjen slet teknologisektoren, og både Nvidia, Micron Technology og Arm Holding var ned med minst 3 prosent.

For øvrig var hverken edle metaller eller kryptovaluta noen «trygg havn» mandag. Gull- og sølvprisen svekket seg med henholdsvis 1 og 3 prosent, mens bitcoin på et punkt falt til under 90.000 dollar. Den populære kryptovalutaen er nå 14 prosent mindre verdt enn rekordnoteringen i november.