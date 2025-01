Børsuro i sikte

Dermed begynner investorlisten å bli relativt full av x-faktorer, noe som er med på å sende omsetningsvolumene på Oslo Børs klart under tidligere januarnivåer. Riktignok kan Hovedindeksen så langt i år skilte med en positiv start, men oppgangen er særlig sentrert rundt noen av børsens aller største selskaper målt etter markedsverdi.

Dette er en type selskaper som også tiltrekker seg en høy andel algoritmehandler, med andre ord er handelsaktiviteten gjennomgående relativt lav både blant den jevne investor og større kapitalforvaltere. Deres forsiktige børsfremferd ser vi også ved at de daglige omsetningsvolumene i flere av børsens litt mindre selskaper er svært lave, til tross for at selskapene har et kobbel med analytikerstøtte i ryggen.

Lav handelsaktivitet vil fortsatt prege Oslo Børs, slik Kapital ser det, når investorene er så usikre på hva som kommer på bordet av årsresultater, hvilke tollsignaler som blir gitt fra USA og der den amerikanske aksjeprisingen er så krevende som den er.

Den ledende referanseindeksen S&P 500 prises i dag til nær 40 ganger sin inflasjonsjusterte snittinntjening over de siste ti årene, mot et historisk snitt på om lag 16. I dette børs- og investeringsklimaet sier det seg selv at kursene på Oslo Børs ikke løper løpsk, selv i en tid med en relativt sterk oljepris og utsikter til norske rentekutt. Kapital gjentar derfor vår 2025-prognose for Oslo Børs: at Hovedindeksen etter alle solemerker vil ende på omtrent samme nivå som ved utgangen av 2024.

Subsea 7-festen i gang

Men visse lysglimt finnes, som i Subsea 7 . I en egen analyse argumenterte vi for at investorene kunne gjøre lurt i å sikre seg Subsea 7-aksjen. Kapitals analyse har slått til, og undervannsentreprenørselskapet har hatt en knallstart på 2025 med en kursoppgang på litt over åtte prosent.

Men selv på dagens kurser nærmere 200 kroner, med en tilhørende markedsverdi på nær 60 milliarder kroner, mener vi det kan være rom for ytterligere kursoppgang. Blant annet er selskapets toppledelse superoptimistiske med tanke på å få til ytterligere produktivitetsforbedringer, og forventer driftsmarginer til neste år på rundt 20 prosent – en økning på rundt to prosentpoeng målt mot dagens nivåer. Analytikerne er også gjennomgående positive til Subsea 7-aksjen. De vektlegger særlig selskapets enorme ordrereserve på rundt 130 milliarder kroner, som gir god inntjeningsvisibilitet de neste par årene.