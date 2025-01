Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen tirsdag:

Torbjørn Eika i KS var Norges mest treffsikre sjeføkonom i fjor. Harald Magnus Andreassen i SpareBank 1 Markets var den dårligste med sine 2024-prognoser.

Andreassen sier han ikke kan huske sist han gjorde det så dårlig med prognosene sine. Eika mener imidlertid at man ikke skal legge så stor vekt på tallmessige prognoser. Han sier historiene rundt kan være vel så viktig.

Det norske gründereventyret SpinChip kjøpes opp for 1,6 milliarder kroner, åtte ganger mer enn verdien for to år siden. Kjøperen er det franske diagnostikkselskapet BioMérieux.

SpinChip har utviklet en diagnoseplattform med det som er kalt blodprøvenes Nespresso-maskin, der resultatet kommer automatisk i løpet av ti minutter. BioMérieux startet et samarbeid med SpinChip i fjor, og sier nå at de har vært imponert hele veien.

Norwegian falt mer enn 5 prosent på Oslo Børs mandag etter å ha varslet valutasmell og langt dårligere bunnlinje i 2024 . Investeringsselskapet Sundt, som er niende største aksjonær i flyselskapet, mener det blir for enkelt å skylde på valuta.

Jakob Iqbal, sjef for Sundt, påpeker at valutabevegelser er kjent og at de burde vært tatt høyde for av markedet. Han legger til at de har vært kritiske til Norwegians prosjekter utenfor kjernevirksomheten fremfor fullt fokus på kostnader og drift.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om valget i september. At vi skal få en ren, blåblå regjering tror vi ikke, men det er ikke langt unna i dag.

Likevel er det optimisme på venstresiden. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er overalt for å fortelle at fallet i prisveksten sammen med en kommende rentenedgang «skal gi oss den høyeste veksten i kjøpekraften på ti år».

Her er bare én ting sikkert. Hvis Norges Bank ikke senker styringsrenten i mars, går det til helvete med Ap og Støre, skriver Hegnar.

