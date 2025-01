Torsdag la Kid frem knallsterke salgstall for fjerde kvartal. Det sendte aksjekursen opp over 11 prosent til 150 kroner. Før børsåpning tirsdag omsettes Kid-aksjen for over 149 kroner.

Selskapet var definitivt blant en av fjorårets vinnere frem til aksjen falt over 20 prosent mellom oktober og kvartalsrapporteringen i midten av november. Det var også i denne perioden en rekke bjellesauer valgte å ta gevinst i selskapet.

Det inkluderte Egil Dahl, som kom inn på eiersiden i Kid i 2023. I midten av november hadde han solgt alle aksjene i selskapet. Nå er han derimot tilbake.

Comeback

Ifølge Finansavisens bjellesautjeneste kom Egil Dahl tilbake på eiersiden i Kid ved inngangen til 2023, og brukte de neste årene på å gradvis bygge opp porteføljen. Basert på snittkurs ved handelsdagene skal Dahl ha brukt 57,70 millioner kroner på Kid-aksjer gjennom 2023 og 2024.

På det meste satt han på 700.000 aksjer til en verdi på 82 millioner kroner. Ifølge Finansavisens beregninger ble derimot aksjene solgt bruddvis gjennom høsten til et samlet beløp på 65,67 millioner kroner.

Han var deretter ikke å se på eiersiden de neste månedene. Finansavisens bjellesautejenste viser derimot at de knallsterke tallene som ble lagt frem torsdag forrige uke kan ha gitt Dahl ny tro på aksjen, da han samme dag kjøpte over 150.000 aksjer i Kid for omtrent 22,78 millioner kroner.

Det var samme dag som Peter Hermanrud solgte 30.000 aksjer til omtrent 4,5 millioner kroner.

Med de nye aksjene i Selskapet utgjør Kid investorens tiende største investering på Oslo Børs. Av en beholdning med en samlet verdi på over 1,6 milliarder kroner, er det Dahls investering i Protector Forsikring og Kitron som er hans største posisjoner gjennom investeringsselskapet Velven Gård.

Aksjonærlistene viser i hovedsak endringer tre dager etter handelen er gjennomført, såkalt T+2 dager. Endringene kan stamme fra kjøp og salg, men også andre transaksjoner som utlån til shorting.



Sterke tall

Tallene som ble lagt ut av Kid forrige uke viste at selskapet fikk en omsetningvekst på 11,7 prosent i fjerde kvartal, med en omsetning på 1.403 millioner kroner. Segmentet Kid Interiør stod for 836,4 millioner av konsernets inntekter, opp fra 768,5 millioner kroner samme periode året før.

Det var imidlertid svenske Hemtex som overrasket mest, med et omsetningshopp på 16,2 prosent til 555 millioner svenske kroner.

Handelsoppdateringen fikk Arctic Securities-analytiker Henriette Trondsen til å oppdatere sine regneark. I en ny analyse fredag økte hun kursmålet fra 160 til 195 kroner, og gjentok kjøp.

«Pole position into 2025» er tittelen i analysen hennes. Inntjeningsestimatene (EPS) økes med henholdsvis 7 prosent for 2024, 4 prosent for 2025 og 3 prosent for 2026.

«Kid leverer pansersterke tall i et utfordrende retailmarked. De har tatt markedsandeler, og med en bedring i markedsforholdene, spesielt i Sverige, er dette en aksje man bør eie fremover» sa Trondsen.