Resultatvarsler preget børshandelen

Rykter om at Trumps nye regjering bare gradvis vil øke tollavgiftene bidro til børsoppgang tirsdag. I tillegg steg en indeks som måler optimismen i USAs næringsliv til overraskende høye 105,1 i desember. Nivået var det høyeste siden oktober 2018. Annen statistikk viste at produsentprisene økte mindre enn ventet i forrige uke.

I aksjemarkedet fikk britiske Ocado Group en opptur på godt over 9 prosent. Den nettbaserte dagligvarebutikken økte omsetningen med 18 prosent i fjerde kvartal og la bak seg sin beste julehandel noensinne. Ledelsen regner med at den positive utviklingen vil fortsette i år. Selskapets kvartalsrapport blir imidlertid ikke publisert før den 27. februar.

En annen britisk aksje, BP, var blant Stoxx 600-indeksens største tapere, med et kursfall på rundt 3 prosent. I likhet med Ocado publiserte olje- og gassgiganten en oppdatering for fjerde kvartal. Ledelsen advarte blant annet at periodens produksjonstall blir lavere enn i tredje kvartal, samt at skvisede raffineringsmarginer svekket bunnlinjen med opptil 300 millioner dollar. Flere detaljer blir kjent i kvartalsrapporten som publiseres den 11. februar.

I USA var S&P 500 og Nasdaq 100 noe opp ved halv fem-tiden. Vinnerlisten inkluderte kjente teknologinavn som Tesla, Arm Holdings, Palantir Technologies – og ikke minst Microstrategy, et IT-selskap som har investert tungt i bitcoin med egne og lånte penger. Sistnevnte aksjekurs steg med nesten 4 prosent, hovedsakelig fordi bitcoin-kursen fikk en kraftig rekyl.

Et mer «seriøst» selskap, Eli Lilly, var derimot ned med mer enn 7 prosent. Legemiddelprodusenten varslet at inntektene i fjerde kvartal trolig vil skuffe, som følge av overraskende dårlig salg av slankemedikamenter. Ledelsen ser for seg en topplinje på rundt 13,5 milliarder dollar, mens konsensusestimatet lå på 13,9 milliarder dollar. Slankeproduktene Mounjaro og Zepbound bidro med en estimert 5,4 milliarder dollar, mens analytikerne hadde håpet på et nivå i overkant av 6,5 milliarder dollar.