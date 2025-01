JPMorgan Chase leverte sitt beste fjerde kvartal noensinne, drevet av økt markedsvolatilitet knyttet til det amerikanske valget i november, melder Bloomberg.

Handelsinntektene økte med 21 prosent sammenlignet med året før og endte på 7,05 milliarder dollar. Fastrentehandelen utmerket seg med en vekst på 20 prosent, over analytikernes forventninger, mens aksjehandelen lå noe under forventningene.

Les også Rekordsterk aksjehandel ga resultatdobling Rekordinntekter innen aksjehandel bidro til at Goldman fikk et overskudd på over 160 milliarder kroner.

Økte 50 prosent

Totalt steg kvartalsresultatet med 50 prosent til 14 milliarder dollar, støttet av sterke handelsinntekter og høyere enn forventet renteinntekter. På årsbasis satte JPMorgan ny overskuddsrekord for amerikansk banker med 58,5 milliarder dollar, og slo dermed sin egen rekord fra 2023 da de fikk 49,6 milliarder dollar i overskudd.

Til sammen hadde banken 177,6 milliarder dollar i inntekter i 2024, opp 12 prosent fra 158,1 milliarder i 2023.

– Den amerikanske økonomien har vist motstandskraft. Arbeidsledigheten er fortsatt relativt lav, og forbrukernes forbruk holdt seg sunt, inkludert i julehandelen, sier adm. direktør Jamie Dimon.

– Likevel gjenstår to store risikoer: Løpende og fremtidige utgifter vil sannsynligvis være inflasjonsdrivende, og dermed kan inflasjonen vedvare en stund. I tillegg er de geopolitiske forholdene de mest farlige og komplekse siden 2. verdenskrig., la han til.

Aksjene i JPMorgan steg 46 prosent gjennom 2024 og økte med ytterligere 0,2 prosent i førhandelen onsdag.

Les også JP Morgan forlater klimaallianse JP Morgan er siste i rekken av storbanker som forlater klimasamarbeidet Net-Zero Banking Alliance.

Renteinntektene falt

Netto renteinntekter falt 3 prosent, men overgikk likevel forventningene med 23,4 milliarder dollar i kvartalet. Banken oppjusterte forventningene for 2025 til 94 milliarder dollar i renteinntekter, høyere enn tidligere anslag på 91,3 milliarder.

Investment banking-inntektene steg med 49 prosent til 2,48 milliarder dollar i fjerde kvartal, drevet av sterke rådgivningsinntekter.

Driftskostnadene for kvartalet var 22,8 milliarder dollar, lavere enn ventet, mens justerte kostnader for 2025 kan nå 95 milliarder dollar, ifølge selskapets presentasjon.

Les også – Trump-toll kan løse problemer JP Morgan-sjef Jamie Dimon lar seg ikke skremme av Donald Trumps tolltrusler.

Kamp om å etterfølge

Tidligere på onsdag ble det kjent at JPMorgans president Daniel Pinto går av pensjon til neste år, og at dette har tilspisset kampen om å få etterfølge Jamie Dimon som konsernsjef for banken.

Jennifer Piepszak, som skal etterfølge Pinto som driftsdirektør, er ikke interessert i toppjobben, noe som har banet vei for Marianne Lake, som Wall Street Journal har som favoritt til å overta etter Dimon, men også Troy Rohrbaugh og Doug Petno nevnet som aktuelle kandidater.



Dimon har lenge unngått å offentlig navngi en etterfølger, og i flere år har han dempet spørsmål om når han vil trekke seg, til tross for vedvarende spekulasjoner. Dimon har sagt at han planlegger å gi seg innen 2029, men at han sannsynligvis vil fortsette som styreleder i en periode etter det.