Nye inflasjonstall sender New York-børsen til værs

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 1,7 prosent og står i 19.363,68 poeng, mens Dow Jones stiger 1,4 prosent til 43.112,48 poeng. S&P 500 stiger 1,4 prosent til 5.925,75 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten faller til 4,65 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 8,3 prosent til 17,16.

Onsdag formiddag har JP Morgan og Goldman Sachs lagt frem sine kvartalstall. Aksjene stiger henholdsvis 1,7 prosent og 4,6 prosent i åpningsminuttene.

Nye inflasjonstall

Inflasjonen i USA var på 0,4 prosent på månedsbasis og 2,9 prosent på årsbasis i desember, viser ferske CPI-tall fra amerikanske Bureau of Labor Statistics onsdag. På forhånd var det ventet en uendret prisvekst på 0,3 prosent på månedsbasis, mens det på årsbasis var ventet en økning til 2,9 prosent, ifølge Trading Economics.

Kjerneinflasjonen, som ekskluderer volatile komponenter som mat og energi, kom inn på 0,2 prosent på månedsbasis og 3,2 prosent på årsbasis i desember. Her var det ventet at kjerneinflasjonen på månedsbasis ville avta til 0,2 prosent, mens det på årsbasis var ventet 3,3 prosent på ny.

– Jeg fryktet at kjerneinflasjonen ikke skulle falle, så dette var gode nyheter, sier Karine Alsvik i Handelsbanken Capital Markets umiddelbart etter amerikanske inflasjonstall for desember.