DNB Markets-analytiker Alexander Aukner forventer at Lerøy Seafoods oppdrettsutvikling utvikler seg som planlagt, og at hovedbidraget i regnskapet vil komme i andre halvår 2025 og videre inn i 2026.

Analysefakta Aksje: Lerøy Seafood

Meglerhus: DNB Markets

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 60 (60)

For fjerde kvartal 2024 estimerer han et driftsresultat (EBIT) på 702 millioner kroner, noe som er 19 prosent lavere enn konsensus. Etter et møte med selskapet 14. januar fremhever analytikeren selskapets fremgang innen undersjøisk oppdrett, inkludert redusert dødelighet, lavere lusepress og høyere fiskekvalitet, noe som kan forbedre marginene betydelig på sikt.

Aukner gjentar nå sin kjøpsanbefaling på aksjen, og opererer med et kursmål på 60 kroner.

Videre kutter han EPS-estimatet for 2024 med 3,4 prosent grunnet lavere bidrag fra tilknyttede selskaper. Han understreker at Lerøy Seafood er et case som ventes å materialisere seg i 2025, med full effekt i 2026.

Dersom marginforbedringen fra undersjøisk teknologi fullt ut realiseres, estimerer han en positiv effekt på 15 prosent for 2026-resultatet. Aukner beskriver dagens aksjekurs som attraktiv, spesielt ved svakhet i forkant eller på resultatslippet den 28. februar.

Torsdag omsettes aksjen for 52,60 kroner, opp 1,5 prosent.

