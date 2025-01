Nyttårsrakett falt tosifret på rød børs

Hovedindeksen ved Oslo Børs falt torsdag 0,33 prosent til 1.486,03, etter å ha satt ny sluttrekord dagen før. Tidlig torsdag var indeksen imidlertid oppe i 1.501,03, som er ny intradagrekord.

Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis var på 5,8 milliarder kroner.

Lavere oljepriser medvirket til børsfallet. Mars-kontrakten for Brent-oljen var ved børsslutt ned 0,6 prosent til 81,56 dollar pr. fat. På samme tid onsdag sto den i 81,10 dollar. Den amerikanske WTI-oljen falt torsdag 0,7 prosent til 79,49 dollar fatet.

Equinor falt 2,2 prosent til 284,95 kroner. Vår Energi falt 1,9 prosent til 38,50 kroner. Aker BP endte ned 0,5 prosent til 254,00 kroner, tross sterkere produksjonstall for fjerde kvartal og 2024.

DNB-analytiker Steffen Evjen mener flere oljeaksjer har nådd toppen og har vraket kjøpsanbefalingene for Vår Energi og BlueNord. Han gir også Equinor en soleklar salgsanbefaling, mens Aker BP og Panoro Energy er toppvalgene hans. BlueNord falt torsdag 2,8 prosent til 689,00 kroner. Panoro steg 3,0 prosent til 30,65 kroner.

John Fredriksen-dominerte Mowi steg 2,6 prosent til 207,60 kroner. Sjømatgiganten oppnådde rekordhøyt slaktevolum i fjerde kvartal, og det operasjonelle driftsresultatet i perioden var høyere enn ventet. SalMar steg også på høy omsetning – 1,0 prosent til 568,00 kroner.

Norsk Hydro steg 0,3 prosent til 67,14 kroner. Barclays har gjentatt «kjøp» og løftet kursmålet fra 91 til 100 kroner.

Flere shippingaksjer falt derimot tilbake torsdag. John Fredriksens tankrederi Frontline falt 3,2 prosent til 205,30 kroner, og Hafnia endte ned 2,4 prosent til 66,25 kroner. MPC Container Ships falt 1,5 prosent til 18,84 kroner, mens Hunter Group falt 14,7 prosent til 1,61. Sistnevnte har hatt en forrykende start på 2025, og er fortsatt opp 240 prosent.

Kongsberg Gruppen var nest mest omsatt torsdag, og steg 0,3 prosent til 1.240,00 kroner.

TGS steg 3,0 prosent til 125,00 kroner, etter at Barclays har gjentatt en kjøpsanbefaling.

Torsdagens vinner ble Ocean GeoLoop, som steg 37,5 prosent, uten at det var kommet noen nyheter rundt det grønne teknologiselskapet.

Huddly steg 15,5 prosent til 0,22 kroner, etter at storaksjonær Jon Øyvind Eriksen fortalte Finansavisen at han vil løfte videokonferanseselskapet til nye høyder. «Jeg vurderer Huddly som et attraktivt investeringscase,» sier han.

Nordic Technology Group falt 26,8 prosent til 1,39 kroner. Selskapet har varslet en nedskriving på 81 millioner kroner som følge av konkursåpningen i tech-eventyret CrayoNano.