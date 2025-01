Dette er SEBs favorittaksjer

Globale aksjemarkeder står overfor en «økonomisk luftlomme» og politisk usikkerhet i de første månedene av året. SEB forventer imidlertid at dette blir midlertidig, da president Donald Trump trolig vil fokusere på å senke rentene før han stimulerer økonomisk vekst.

«De nordiske landene drar fordel av sterkere vekst i sine hjemmemarkeder og bør levere solide resultater for fjerde kvartal, med stabile estimater for 2025. Dette kan forhåpentligvis legge grunnlaget for en oppgraderingssyklus innen ett til to kvartaler», skriver SEB i en strategioppdatering.

Fjoråret var dominert av aksjefest i USA, men starten på 2025 har vært jevnere fordelt. Ser man bort fra Novo Nordisk, som alene utgjør 25 prosent av den nordiske indeksen, har nordiske aksjer hittil i år slått både europeiske og amerikanske markeder målt i dollar.

Samtidig har usikkerhet rundt inflasjon og renter økt, med S&P 500 ned 2,4 prosent fra toppen i desember og den amerikanske tiårsrenten over 4,75 prosent for første gang siden 2023.

To norske favoritter

Som alltid starter SEB-strategene kvartalet med en liste over favorittaksjer i Norden. I år fokuserer investeringsbanken på selskaper med strukturell, syklusuavhengig og lokal eksponering for å takle usikkerheten i markedet.

I Norge blir tankrederiet Frontline og Kongsberg Gruppen trukket frem som toppvalg av strategene. Analytikerne i SEB mener Mowi og Nordic Semiconductor er mest interessante innen large cap-segmentet.

Blant small-/mid cap-aksjer er Odfjell Drilling og Endur favorittene til SEB-analytikerne.

Strategene i SEB trekker frem følgende andre nordiske aksjer det kan være verdt å eie: Swedbank, Mildef, Netscompany, Ørsted, Nokia og QT Group.