Bidens liste senker Novo Nordisk

Novo Nordisk var blant børstaperne fredag, med et kursfall på godt over 3 prosent. Svekkelsen skyldtes at tre av selskapets produkter befinner seg på en liste over 15 legemidler der USAs statlige Medicare-system skal forhandle prisen direkte med produsenten, heller enn å betale normal markedspris. De aktuelle Novo-produktene er slankemedikamentene Ozempic og Wegovy, samt sukkersykepille Rybelsus. De nye prisene trer i kraft i 2027.

Amerikanske Eli Lillys konkurrerende medikamenter, Mounjaro og Zepbound, var ikke på listen. Den omfattet imidlertid legemidler fra GSK, Pfizer, Bristol Myers, AbbVie, AstraZeneca,Teva, Boehringer Ingelheim, Salix, Merck og Amgen. Ingen av dem fikk betydelige kursfall.

I USA la oljeservicegiganten Schlumberger frem nye tall. Både topplinjeveksten på 3 prosent og inntjeningsveksten på 3 prosent var mer enn analytikerne hadde sett for seg, og dessuten økte selskapet utbyttet til aksjonærene. Aksjen var ved halv fem-tiden opp med mer enn 7 prosent.

Det kom også et dryss med kvartalsrapporter fra regionale amerikanske banker. I likhet med store rivaler som Wells Fargo og BofA var samtlige overraskende lønnsomme i perioden. De fleste leverte dessuten imponerende inntekter.

Gruppen inkluderte selskaper som ble kjent utenfor USAs grenser i 2023, da mange fryktet at de ville bukke under. Et av dem, Truist Financial, var fredag ettermiddag opp med 5 prosent, noe som innebærer at børsverdien er høyere enn for to år siden.

For øvrig har USAs lange renter falt kraftig i kjølvannet av onsdagens overraskende lave kjerneinflasjonstall. Nedturen fortsatte fredag, og ved halv fem-tiden var den tiårige versjonen nede på 4,59 prosent. Årets foreløpige toppnotering stammer fra tirsdag, da nivået nådde 4,81 prosent.

Også markedets forventninger til fremtidige rentekutt har endret seg markant. Derivatmarkedet priser nå inn en 50 prosent sannsynlighet for at Fed funds-renten senkes med minst et halvt prosentpoeng innen nyttår. For bare en uke siden var tallet bare 29 prosent.