Trump i samtaler med Xi Jinping: – Vil gjøre alt vi kan for å gjøre verden et tryggere sted

Donald Trump inntar Det hvite hus førstkommende mandag, den 20. januar. I dag har han vært i samtaler med Kinas president Xi Jinping, der de tok opp en rekke temaer.

«Jeg har nettopp snakket med Kinas president Xi Jinping. Samtalen var svært positiv for både Kina og USA. Jeg forventer at vi sammen vil løse mange utfordringer, og det starter umiddelbart. Vi diskuterte blant annet handel, fentanyl, TikTok og flere andre temaer. President Xi og jeg er fast bestemte på å gjøre alt vi kan for å gjøre verden mer fredelig og trygg!,» skriver Trump på Truth Social.

TikTok forbud

Høyesterett opprettholdt fredag ​​loven som pålegger Kina-baserte ByteDance å avhende eierskapet til TikTok innen søndag eller møte et effektivt forbud mot den populære sosiale videoappen i USA.

ByteDance har så langt nektet å selge TikTok, noe som betyr at mange amerikanske brukere kan miste tilgangen til appen denne helgen. Appen kan fortsatt fungere for de som allerede har TikTok på telefonene sine, selv om ByteDance også har truet med å stenge appen.

I en enstemmig avgjørelse tok Høyesterett side med Biden-administrasjonen, og opprettholdt loven om beskyttelse av amerikanere fra utenlandske motstandskontrollerte applikasjoner som president Joe Biden undertegnet i april, det skriver CNBC.

– Høyesteretts avgjørelse var som forventet, og alle må respektere den. Min beslutning om TikTok vil bli tatt i nær fremtid, men jeg trenger tid til å vurdere situasjonen. Følg med!, skriver Trump på Truth Social.

Har invitert toppsjefen

Trump lovet i valgkampen å «redde» videoplattformen», som han tok til orde for å forby sist han var president.

Nå mener han at Tiktoks 170 millioner amerikanske brukere fortsatt bør få tilgang, og Tiktoks kinesiske toppsjef Shou Zi Chew er ifølge NBC News invitert til Trumps presidentinnsettelse mandag.

I en uttalelse fra president Joe Bidens talsperson Karine Jean-Pierre heter det også at Tiktok bør være tilgjengelig for amerikanere.

– Med tanke på tidspunktet erkjenner denne administrasjonen at tiltak for å iverksette loven rett og slett må overlates til den neste administrasjonen, som tiltrer på mandag, la hun til, ifølge NBC News.