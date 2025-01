Russiske sanksjoner biter: Tank-aksje har steget spinnville 236 prosent

De mest aggressive vestlige sanksjonene mot Russlands oljesektor siden Moskvas invasjon av Ukraina i 2022 truer med å forstyrre det globale oljetilbudet. Ledende kjøpere som Kina og India søker alternative leverandører i Midtøsten. Enkelte anslag tyder på at tiltakene kan halvere Russlands oljeeksport, og innføringen av disse sanksjonene har allerede økt Brent-oljeprisen med opptil fem dollar fatet de siste dagene, det skriver Bloomberg.

Den 10. januar sanksjonerte USA 161 tankskip, samt handelsaktører som har vært involvert i rundt 2 000 forsendelser siden invasjonen startet. I tillegg ble det innført tiltak mot skipsforsikringsselskaper i Moskva, i tillegg til selskapene Surgutneftgas og Gazpromneft. Selskapene sto i løpet av de første ti månedene av 2024 for nesten 30 prosent av Russlands oljeeksport.

Betydelig fall i russisk eksport

Ifølge fartøysporingsdata fra Bloomberg News har noen skip allerede stoppet opp, mens andre har begynt å snu vekk fra russiske havner der de skulle hente last. Disse uregelmessige bevegelsene den siste uken viser hvilken effekt de nye sanksjonene har hatt, ifølge Edward Fishman, senior forsker ved Columbia University.

«Det er enda mer sannsynlig at vi vil se en vedvarende markedssvikt. Vi kan oppleve et betydelig fall i russisk eksport,» sa Fishman.

Frontline-sjef: – Betydelig forstyrrelse

Kina og India har så langt kjøpt 81 prosent av Russlands sjøbaserte oljeeksport siden invasjonen av Ukraina og har hittil vært nøye med å unngå å bryte amerikanske sanksjoner.

Adm. direktør i Frontline Lars Barstad opererer en av verdens største tank-flåter, han uttalte at Russland står overfor en flere måneder lang logistisk utfordring.

«Dette er en betydelig forstyrrelse, midlertidig vil de få logistiske problemer, spesielt ettersom det ser ut til at Kina og India følger USAs OFAC-lister,» sier Barstad til Bloomberg.

BETYDELIG FORSTYRRELSE: Lars Barstad i Frontline har sett ratene skyte til værs etter sanksjonene. FOTO: Iván Kverme

Kraftig kursoppgang

Tank-aksjene på Oslo Børs har gått i taket etter sanksjonene mot Russland ble klar. Best har det gått for børsmyggen Hunter Group. Selskapet eier ingen tankere selv, men leier inn skip for å framleie de i markedet.

Starten på året har vært ellevill for tank-aksjene.

Hunter-aksjen har steget spinnville 262 prosent så langt i år.

Frontline-aksjen var på det meste opp 25 prosent, men har korrigert ned til 17 prosent de siste dagene.

Okeanis Eco Tankers er opp med i underkant av 9 prosent, men aksjen var på det meste opp med 15 prosent.

– Ekstrem situasjon

Nordic American Tankers-aksjen er flat i perioden, selv om Herbjørn Hansson hintet om høyere utbytter på oljekonferansen i Sandefjord. Rederen var ikke overrasket av de amerikanske sanksjonene.

«Dette visste jeg skulle skje. Vi er nå i en ekstremt sterk situasjon,» sa Hansson til Finansavisen.

ERFAREN: Herbjørn Hansson, styreleder i Nordic American Tanker Shipping har mange år bak seg i bransjen. FOTO: Are Haram

Han mener at sanksjonene vil dra opp Suezmax-ratene, og ikke bare VLCC-ratene. På spørsmål om utbyttene vil øke igjen utover året, sa han:

«Ja, vi får håpe det,» svarte rederen Finansavisen.