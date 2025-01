De store amerikanske teknologiselskapene, ofte omtalt som «Magnificent 7» presterte sterkt i fjor, og var sterke bidragsytere til at oppgangen på de amerikanske børsene i året som gikk.

Den europeiske ekvivalenten til Magnificent 7, GRANOLAS, har på den andre siden ikke klart å holde følge med techselskapene.

GRANOLAS er en samlebetegnelse på store europeiske selskaper med internasjonal eksponering, og inkluderer blant annet selskaper som Nestlè, Novo Nordisk og LVMH.

Ifølge Nordea-strategene Erik Bruce og Joachim Bernhardsen, gjorde de fleste GRANOLAS-selskapene det svakt i fjor, med unntak av det tyske programvareselskapet SAP.

I en ukerapport spør Nordea-strategene om rabatten på europeiske aksjer har blitt for stor.

«I år har GRANOLAS startet bedre. Det har bidratt til at europeiske aksjer generelt har prestert noe bedre enn amerikanske aksjer den siste tiden. Både GRANOLAS og europeiske aksjer generelt verdsettes på relativt hyggelige nivåer», skriver strategene.

Bruce og Bernhardsen forklarer at om man ser på STOXX Europe 600-indeksen, hvor GRANOLAS-aksjene utgjør 19 prosent, så er verdsettelsesrabatten mot amerikanske aksjer på det høyeste siden 2006, som er så langt lagt tallgrunnlaget strekker seg.

«Vekstutsiktene i Europa er svakere enn i USA og det forsvarer en viss verdsettelsesrabatt. Samtidig kan en eventuell handelskrig under Trump ramme Europa spesielt hardt. Men på et eller annet tidspunkt vil investorene trolig spørre seg om rabatten på europeiske aksjer har blitt for stor», skriver Bruce og Bernhardsen.