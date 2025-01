Bitcoin i ny all-time high

Bitcoin har i dag blitt omsatt for 109.329,20 dollar, som er ny all-time high. Det skjer bare timer før kryptopositive Donald Trump innsettes som ny president i USA.

Det er nå mye fokus rundt hvilke grep Trump vil ta etter innsettelsen, og det er ifølge Bloomberg News forventet en presidentordre som utpeker krypto til en nasjonal prioritet.

Den påtroppende presidenten har lenge lovt å styrke satsingen på kryptovaluta. Lørdag lanserte Trump selv sin egen memecoin, kalt $TRUMP, som over helgen steg voldsomt.

Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea Investment Management tror ifølge DN at det er Trumps memecoin som er årsaken til den elleville oppgangen i krypto.

– Det er utrolig at dette er lovlig. Han skal selv vedta politikk om krypto de neste dagene og ukene. Ved å lansere denne i forkant kan han skape entusiasme, siden dette indikerer at han vil gjøre alt han kan, sier han til avisen.

– Jeg tipper at hvis han hadde gjort dette for to år siden, ville Gary Gensler og Finanstilsynet vært etter ham. Men nå har han jo dyttet ut Gensler og fått inn en kar som er kryptovennlig og selv er investert i krypto. Det virker som om det ikke er folk igjen i USA som passer på lov orden, sier Næss.

I et innlegg på X skrev engelinvestor og tidligere teknologisjef ved kryptobørsen Coinbase, Balaji Srinivasan, søndag at «memecoins er et «nullsum-lotteri» der prisen til slutt krasjer og de siste kjøperne taper alt».