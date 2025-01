Stor interesse for finansieringsbevis: – Rekordpågang

Nordea registrerer rekordmange søknader om finansieringsbevis i Oslo, skriver Børsen.

– Sammenligner vi desember og januar med tidligere år, har vi rekordpågang i søknader om finansieringsbevis, sier Nordeas banksjef i Oslo, Eddy Syversen, til avisen.

På landsbasis er økningen på 25 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, mens i Oslo er oppgangen på 35 prosent.

– Vi merket allerede i desember, som erfaringsmessig er en veldig rolig måned når det gjelder søknader, en økning på over 50 prosent sammenlignet med desember 2023. Aktiviteten fortsatte med full styrke i januar, sier Syversen.

Lavere egenkapitalkrav og rentekutt

Det er ifølge Syversen to hoveddrivere bak oppgangen. Egenkapitalkravet er senket fra 15 til 10 prosent, og nordmenn er generelt positive til økonomien, da rentekutt er i sikte.

Nordea ser også «spesielt stor økning blant unge førstegangsetablerere», samt etablerte familier.

– Spesielt i Oslo ser vi at mange kjøpere legger seg tett opp mot maksgrensa for finansieringsbevis, fordi markedet er som det er, sier banksjefen.

– Vi har en hypotese om at mange ønsker å gjøre seg klare for boligkjøp nå, og vi tror aktiviteten kanskje vil normalisere seg etter hvert, men med et stadig høyt trykk i februar og mars, legger han til.