Flere meglerhus: Trump var mildere enn ventet

14.30-tiden mandag ble startskuddet for USAs president Donald Trump og hans faktiske tollplaner. Wall Street Journal delte en artikkel som meldte at Trump skulle dele et memorandum som ba føderale etater om å gjennomgå handelsavtaler og tollpolitikk med Kina, Canada og Mexico. Med det ble de varslede tolløkningene utsatt inntil videre.

Dette førte til jubel i valutamarkedet og i internasjonale aksjer, da dollaren falt kraftig. DXY, handelspartnervektet dollarindeks mot seks land, hadde det største intradagsfallet på 14 måneder.

Deretter ble store deler av bevegelsene reversert under Asia-handelen.

Hissig mot Canada og Mexico

Trump uttalte at han kanskje innfører 25 prosent toll på Canada og Mexico fra 1. februar. «Mer aggressivt enn forventet», skriver sjef for investering-research hos Goldman Sachs, Jan Hatzius, som toner ned forventningene etter første dagen med ny president.

Hatzius påpeker at Trump uttalte i 2019 at han skulle innføre toll på opptil 25 prosent mot Mexico innen ti dager, som aldri skjedde. I tillegg lovet Trump i november 2024 å signere alt nødvendig papirarbeid for å innføre toll mot Canada og Mexico på innsettelsesdagen, men det skjedde heller ikke.

Les også Trygve Hegnar om Trump: – Det er skrekkelig

Goldman Sachs jekker ned sannsynligheten for økt toll mot Kina med 20 prosentpoeng, fra 90 til 70 prosent. Meglerhuset forventer fortsatt at europeiske biler får høyere toll fra USA, med uendret sannsynlighet på 55 prosent.

For Canada og Mexico er sannsynligheten kun 20 prosent for en 25 prosents toll, mener Goldman. Muligheten for en universell toll blir jekket ned til 25 prosent.

Lite konkret

Citi forventer at USAs effektive tollsats vil øke med 5 prosentpoeng, som inkluderer 10–15 prosentpoeng økning på kinesiske varer.

«Markedene reagerte skuffet da Trump ikke la frem konkrete politiske tiltak i innsettelsestalen, spesielt om omfanget av nye tollsatser. Det var spesielt skuffende da han valgte å utsette umiddelbare tolltiltak mot Kina og i stedet ba om en studie», skriver Citi.

«Med 25 prosent toll på bordet for Canada og Mexico bør markedet forvente en høyere sats for Kina», skriver JPMorgan i en briefing.