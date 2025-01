Oslo Børs åpner opp: Røkke-aksje stiger kraftig etter melding om ekstraordinært utbytte

(Saken oppdateres)

Oslo Børs åpner opp onsdag morgen.

Kl. 10.20 står hovedindeksen i 1.497,67, opp 0,82 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,1 milliarder kroner.

Opptur

AMSC, hvor Kjell Inge Røkkes Aker Capital eier 19 prosent, stiger 10,42 prosent til 30,20 kroner.

AMSC sitter på 19,6 prosent av aksjene i Solstad Maritime Holding (SMH), som kjent planlegger børsnotering i løpet av andre kvartal. I forbindelse med dette foreslår selskapet en utdeling av sine SMH-aksjer til sine aksjonærer, samt dele ut overskuddslikviditet som et ekstraordinært utbytte. Etter det skal AMSC avvikles.

Solstad Offshore, som eier 27,3 prosent av aksjene i SMH, er opp 2,98 prosent til 40,84 kroner.

Kitron klatrer 5,53 prosent til 39,28 kroner, og er nå opp 13,8 prosent siden nyttår. Selskapet melder i dag at de har sikret seg nok en kontrakt, denne gangen med Kongsberg Defence & Aerospace til en verdi på 300 millioner kroner.

Panteaksjene Tomra og Envipco stiger begge markant etter at et lovforslag om å etablere en pantereturordning (DRS) for drikkebeholdere i England og Nord-Irland har blitt vedtatt i det britiske Underhuset. Ordningen skal gjelde fra 2027.

Tomra styrkes 6,77 prosent til 165,50 kroner, mens Envipco er opp 4,76 prosent til 66,00 kroner. Begge på høy omsetning.

Protector Forsikring steg tirsdag 3,5 prosent på lovende tall, og fortsetter onsdag oppgangen ytterligere 1,78 prosent til 314,50 kroner.