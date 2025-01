Straffes etter onsdagens markedsoppdatering

Onsdag peker pilen opp på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.495,72 poeng, opp 0,7 prosent. Et fat nordsjøolje omsettes for 79,63 dollar, opp 0,4 prosent. Equinor stiger 0,3 prosent til 275,90 kroner, Aker BP klatrer 1,0 prosent til 250,30 kroner mens Vår Energi stiger 0,7 prosent til 37,87 kroner.

AMSC , hvor Kjell Inge Røkkes Aker Capital eier 19 prosent, stiger 12,1 prosent til 30,65 kroner. AMSC sitter på 19,6 prosent av aksjene i Solstad Maritime Holding (SMH), som planlegger børsnotering i løpet av andre kvartal. I forbindelse med dette foreslår selskapet en utdeling av sine SMH-aksjer til sine aksjonærer, samt dele ut overskuddslikviditet som et ekstraordinært utbytte. Etter det skal AMSC avvikles.

Solstad Offshore, som eier 27,3 prosent av aksjene i SMH, stiger 3,4 prosent til 41,02 kroner.

BW LPG faller 4,7 prosent til 133,20 kroner. Selskapet meldte i morges at det nå forventer et bruttoresultatet for selskapets Product Services-segment på om lag 14 millioner dollar i fjerde kvartal. Kvartalstallene vil i sin helhet legges frem 27. februar.

Kitron klatrer 6,2 prosent til 39,52 kroner etter at selskapet meldte at det har sikret seg nok en kontrakt, denne gangen med Kongsberg Defence & Aerospace til en verdi på 300 millioner kroner.

Panteaksjene Tomra og Envipco stiger begge markant etter at et lovforslag om å etablere en pantereturordning (DRS) for drikkebeholdere i England og Nord-Irland har blitt vedtatt i det britiske Underhuset. Ordningen skal gjelde fra 2027. Tomra stiger 5,7 prosent til 163,80 kroner, mens Envipco er opp 6,4 prosent til 67,00 kroner.

Tirsdag steg Protector Forsikring 3,5 prosent på lovende tall, og onsdag stiger aksjen ytterligere 1,8 prosent til 314,50 kroner.

– Vinnerkulturen de har bygget opp er det som skiller gode selskaper fra dårlige selskaper, sier Egil Dahl, som har tjent flere hundre millioner kroner på Protector-aksjen.

Sea1 Offshore skal avholde investormøter og vurderer å utstede et femårig senior usikret obligasjonslån. I forbindelse med dette har selskapet lagt frem en rekke tall for fjerde kvartal, og melder blant annet om inntekter på 68 millioner dollar, og et EBITDA-resultat på 35 millioner dollar. Aksjen stiger 2,1 prosent til 24,25 kroner.