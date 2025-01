Adidas-kursen steg med 7 prosent onsdag, etter at den tyske kles- og skoprodusenten la frem foreløpige tall for fjerde kvartal. Både omsetningsveksten på 24 prosent og driftsresultatet på 59 millioner euro overrasket positivt. Bruttomarginen økte til nesten 50 prosent, noe som viser hvor verdifullt Adidas-merket er i et marked med vedvarende hard konkurranse.

Siemens Energy gjorde det nesten like bra, hovedsakelig fordi toppsjefen hevdet at selskapet er godt posisjonert til å dra nytte av Trumps politikk. Uttalelsen kom i kjølvannet av presidentens lansering av et storstilt investeringsprogram for kunstig intelligens-infrastruktur. Planen er at USAs næringsliv skal satse opptil 500 milliarder dollar på slike prosjekter. Siemens Energy lager alt fra gass- og vindturbiner til utstyr for strømnettet, og selskapet melder allerede om skyhøy etterspørsel.

Oppturene for Adidas og Siemens Energy bidro til at Tysklands Dax-indeks steg med 1 prosent, til en ny toppnotering. Også Frankrikes Cac 40 var betydelig opp, og den brede Stoxx 600-indeksen la på seg 0,4 prosent.

I USA strømmet det inn rykende ferske kvartalsrapporter, men av de store selskapene klarte bare Procter & Gamble å overraske positivt på både topp- og bunnlinjen. Volumet av solgte dagligvarer økte med 1 prosent fra samme periode året før, mens den organiske salgsveksten utgjorde 3 prosent. Ved half fem-tiden var aksjen opp med godt over 2 prosent.

Netflix, som offentliggjorde sitt seneste regnskap tirsdag kveld, hadde enda mer vind i seilene. Aksjen var S&P 500-indeksens soleklare vinner, med en oppgang på nesten 12 prosent. Inntektene på 10,25 milliarder dollar oversteg konsensusestimatet med 240 millioner dollar, mens inntjeningen per aksje på 4,27 dollar var 7 cent bedre. Også antallet betalende abonnenter, nesten 302 millioner, overrasket positivt. I tillegg oppjusterte ledelsen sin guiding for 2025. I motsetning til P&G er Netflix fremdeles en vekstaksje, med en 16 prosent årlig økning i inntektene.