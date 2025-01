Flere optimistiske investorer – her er favorittaksjene

DNB har vært i kontakt med bankens mest aktive privatinvestorer for å høre hva de tror om aksjemarkedet fremover. I bankens nye rapport fremgår det at 55 prosent forventer videre oppgang på Oslo Børs, mens 10 prosent tror på en nedgang de neste 12 månedene.

Nest høyeste måling siden 2022

– Hele 55 prosent av de spurte tror på oppgang i norske aksjer det neste året. Det er det nest høyeste vi har målt siden vi startet undersøkelsen i oktober 2022, Samtidig har aldri så få svart at de tror på nedgang for norske aksjer. Kun hver tiende tror på nedgang i den siste undersøkelsen, sier Bård Kittelsrud, leder for aksjehandel på internett i DNB.

For globale aksjer er optimismen noe avtagende. Nå er det 49 prosent av de spurte som tror på oppgang, ned fra 53 prosent ved forrige måling som fant sted i oktober.

Geopolitisk usikkerhet

78 prosent av investorene oppgir geopolitisk usikkerhet, sentimentet og renteutviklingen som de største usikkerhetsmomentene i markedet fremover. Andelen som oppgir geopolitisk usikkerhet fortsetter dermed å øke fra tidligere målinger.

– 60 prosent av kundene er mest bekymret for de geopolitiske forholdene, noe som er et nytt toppunkt. Jeg må legge til at undersøkelsen ble gjennomført før det ble inngått en avtale om våpenhvile mellom Hamas og Israel, og før veksling til en ny president i USA, understreker Kittelsrud.

Energi og finans

Energi og finans er bransjene investorene har mest tro på fremover, mens forbruksvarer & detaljhandel og helse er bransjene de har minst tro på. Det er verdt å merke seg at andelen som har god tro på energi økte fra 41 prosent til 45 prosent, mens andelen som ser lyst på finans økte fra 19 prosent til 29 prosent.

Når det gjelder enkeltaksjer er Frontline det selskapet som anbefales oftest blant DNBs mest aktive privatinvestorer, etterfulgt av Vår Energi, Kongsberg Gruppen, DNB, Yara, Kitron, Storebrand og Aker BP.