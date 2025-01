All-time high på Oslo Børs: Tankaksjer brøt tapsrekken – industriaksje til himmels

Adm. direktør i Frontline, Lars Barstad, holdt en presentasjon hos ABG Sundal Collier torsdag morgen, skriver TDN Direkt. Under presentasjonen pekte Barstad på en voksende andel skrapingskandidater. Barstad ser også oppside fra nåværende og potensielle sanksjoner mot både iransk og russisk olje, og uttrykte en skepsis til umiddelbar «gjenåpning» av Rødehavet. Barstad meldte også at de siste 1- og 3-årige TC-kontraktene sikret i markedet var på midten av 50.000 dollar-tallet pr. dag.

Det ble også rapportert før børsslutt at Russlands president, Vladimir Putin, har beordret en vurdering av Russlands tankflåte etter et oljeutslipp i Kertsjstredet, skriver TDN Direkt. Putin beordret også regjeringen til å revidere lovgivningen om forsendelser av råolje og petroleumsprodukter på sjø og elv for å unngå fremtidige utslipp.

«Russisk oljeeksport har avtatt de siste ukene, ettersom India og Kina har vendt seg til andre oljeeksporterende land. Trump har advart om maksimal press mot Iran, noe som kan føre til ytterligere sanksjoner. Russland og Iran har totalt eksportert mer enn 5 millioner fat olje pr. dag. Hvis 0,5–1 millioner fat pr. dag av disse leveransene blir forstyrret, vil det stramme inn markedet», skriver råvarestrateger hos ANZ Research.

Oljeaksjer i grønt

Equinor steg 1,30 prosent til 276,50 kroner, Aker BP økte med 0,48 prosent til 249,30 kroner, og Vår Energi steg 0,82 prosent til 38,05 kroner.

Okea falt derimot 0,09 prosent til 22,90 kroner. I en oppdatering før kvartalsrapporten, meldte selskapet om driftsinntekter på 2,26 milliarder kroner i fjerde kvartal, markant ned fra 2,93 milliarder kroner i kvartalet før. Okea produserte 29.200 fat oljeekvivalenter, ned fra 40.800 fat i tredje kvartal. Capex (investeringer) var også noe under guiding.

Medieselskapet Schibsted hadde relativt høy omsetning torsdag, og A-aksjen la på seg 1,19 prosent til 340,20 kroner. Den tyske nettmarkedsplassen for biler, Mobile.de, kan bli børsnotert og priset til 10 milliarder euro. Denne verdsettelsen impliserer 37 kroner pr. aksje høyere prising for Schibsted, mener Arctic Securities, ifølge TDN Direkt.

Ny DNB-rekord

Kongsberg Gruppen steg 2,3 prosent til 1.371 prosent.

DNB steg 1,22 prosent til 241,40 kroner, som ble årets tredje all-time high for storbanken.

HSBC kuttet kursmålet på Nel, fra 4,30 til 2,40 kroner, holdanbefaling ble gjentatt.

«Vi nedjusterer inntektsprognosene for å reflektere pågående forsinkelser i hydrogenprosjekter. For rene elektrolyse-produsenter som ITM og Nel går vi bort fra DCF-verdsettelse på grunn av lengre tidslinjer for vekst i den grønne hydrogenindustrien, mer usikre mellomlangsiktige vekstutsikter og risiko for tap av markedsandeler», skriver storbanken.

Aksjen falt 0,14 prosent til 2,20 kroner.