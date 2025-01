Kveiteselskap hentet 285 millioner

Etter stengetid onsdag varslet kveiteoppdrettsselskapet Nordic Halibut en rettet emisjon på mellom 270 og 300 millioner kroner, med Pareto Securities og SpareBank 1 Markets som tilretteleggere.

Sent onsdag kveld bekreftet selskapet utstedelsen av 14,25 millioner aksjer til kurs 20 kroner, tilsvarende et bruttoproveny på 285 millioner kroner.

100 millioner kroner av provenyet bli brukt til å finansiere økte investeringer og designforbedringer knyttet til Tingvoll-fasiliteten, mens rundt 45 millioner skal dekke høyere driftskostnader som følge av inflasjon – hovedsakelig fôrkostnader.

Ellers vil midlene gå til generelle selskapsformål som arbeidskapital og kapitalbuffer.

Emisjonskursen tilsvarer 5,6 prosent rabatt i forhold til onsdagens sluttkurs på 21,20 kroner som var uendret for dagen – og tilnærmet uendret sammenlignet med samme tid i fjor. Kun 83 aksjer ble omsatt onsdag.

270 millioner på forhånd

Allerede på forhånd hadde tilretteleggerne mottatt forpliktelser og indikasjoner som tilsa at et minstebeløp i emisjonen på 270 millioner kroner var sikret.

Blant de som signaliserte at de ville stille opp i emisjonen, har største eier – Frode Teigen-selskapet Kontrari – bidratt med 150 millioner kroner.



Før emisjonen eide Kontrari og tilknyttede selskaper totalt cirka 48,8 prosent av aksjene i Nordic Halibut.

Videre tegnet Farvatn Private Equity, nærstående av primærinnsider og styremedlem Tore Hopen, seg for tre millioner aksjer og dermed 60 millioner kroner. Tor Dagfinn Veens selskap T.D. Veen, som før emisjonen satt på 6,8 prosent i kveiteoppdretteren, tegnet seg for 20 millioner kroner.

Jakob Hatteland Holding and Jahatt, som samlet hadde 7,5 prosent av aksjene på forhånd, tegnet seg for 21,4 millioner kroner. I tillegg signaliserte eksisterende aksjonærer og nye investorer at de ville skyte inn mer enn 27 millioner kroner.