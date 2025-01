Davos setter fart på Wall Street

Gjennom en 45 minutter virtuell opptreden på World Economic Forum i Davos rakk den nyinnsatte presidenten å love tungt.

Sitater som:

– Kongressen vil vedta det største skattekuttet i amerikansk historie.

og,

– USA har de største oljereservene og gassressursene av alle land i verden, og vi skal bruke dem.

I tillegg til planer om reduserte oljepriser, renter og inflasjon. Dette ledet til at oljeprisen falt i tillegg til rentene på kortsiktige statsobligasjoner.

De toneangivende indeksene ser ut som følgende klokken 15:00 i amerikansk tid.

Den brede S&P 500-indeksen er oppe 0,2 prosent.

Industritunge Dow Jones har steget 0,8 prosent.

Teknologiindeksen Nasdaq Composite falt 0,2 prosent.

Markedssvingninger i resultatsesongen

Resultatsesongen er for fullt i gang i løpet av neste uke vil de fleste tungvekterne ha presentert sine resultater for fjerde kvartal. Netflix steg kraftig i går etter å ha sluppet tall. Streaminggiganten kunne skilte med en økning på 18,9 millioner betalende kunder som slo analytikernes forventninger med god margin. Økningen i betalende kunder er også den største økningen selskapet noen gang har fått i løpet av et kvartal. I dag er aksjen oppe 2,6 prosent.

Flyselskapet American Airlines har falt 8,7 prosent etter å ha lagt frem en relativt sterk kvartalsrapport, dog med en svakere guiding for første kvartal enn hva analytikerne hadde ventet.

Elektronikkprodusenten Plexus falt 8,8 prosent etter å ha sluppet en skuffende inntektsprognose. Aksjene til AST SpaceMobile har falt med 13,5 prosent etter at satellittselskapet kunngjorde et konvertibelt obligasjonslån på 400 millioner dollar. GE Aerospace steg derimot med 6,8 prosent etter å ha levert bedre resultater enn forventet for fjerde kvartal. Forsvars- og luftfartsselskapet rapporterte justert inntjening på 1,32 dollar per aksje, høyere enn de 1,04 dollar analytikerne fra hadde spådd, skriver CNBC.

Spillkjempen Electronic Arts har falt 15,5 prosent etter å ha trimmet guidingen for selskapets regnskapsmessige tredje kvartal og helåret for øvrig. Ifølge selskapet skyldes nedjusteringen svakere salg, spesielt innen fotballspill som EA Sports FC.