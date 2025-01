Førstnevnte lanserte torsdag en «personlig agent» med samarbeidspartere som Uber.

AI-satsingen har skapt positive ringvirkninger på Wall Street, men i dag fikk investorene seg en baksmell. Arm Holdings som leverer halvledere inn mot kunstig intelligens steg kraftig i går, men faller torsdag med 8,8 prosent til 164,14 dollar per aksje. Nvidia falt også med 0,56 prosent til 146,25 dollar.

Flyselskapet American Airlines har falt 8,7 prosent etter å ha lagt frem en relativt sterk kvartalsrapport, dog med en svakere guiding for første kvartal enn hva analytikerne hadde ventet.

Elektronikkprodusenten Plexus falt 10,1 prosent etter å ha sluppet en skuffende inntektsprognose. Aksjene til AST SpaceMobile har falt med 12,0 prosent etter at satellittselskapet kunngjorde et konvertibelt obligasjonslån på 400 millioner dollar. GE Aerospace steg derimot med 6,6 prosent etter å ha levert bedre resultater enn forventet for fjerde kvartal. Forsvars- og luftfartsselskapet rapporterte justert inntjening på 1,32 dollar per aksje, høyere enn de 1,04 dollar analytikerne fra hadde spådd, skriver CNBC.

Spillkjempen Electronic Arts har falt 16,7 prosent etter å ha trimmet guidingen for selskapets regnskapsmessige tredje kvartal og helåret for øvrig. Ifølge selskapet skyldes nedjusteringen svakere salg, spesielt innen fotballspill som EA Sports FC.

De største teknologiselskapene har stått for en stor del av børsoppgangen i USA de siste året. Netflix slapp denne uken sterke tall og aksjen har beveget seg oppover. Neste uke er det resten tungvekterne sin tur. Slik gikk det for Facebook-eier Meta, Amazon, Netflix, Apple og Alphabet (også kjent som FAANG-aksjene).

Facebook steg 2,1 prosent til 636.45 dollar.

Amazon steg 0,2 prosent til 235.42 dollar.

Apple falt 0,1 prosent til 223,66 dollar.

Netflix steg 3.2 prosent til 984.86 dollar.

Alphabet falt 0,2 prosent til 197,98 dollar.

Olje og krypto

– USA har de største oljereservene og gassressursene av alle land i verden, og vi skal bruke dem, erklærte Trump torsdag under World Economic Forum.

Han la til at dette ikke bare vil redusere kostnadene for nesten alle varer og tjenester, men også gjøre USA til en produksjonsstormakt og verdensledende innen kunstig intelligens og kryptovaluta. Videre kunngjorde han også planer om å be Saudi-Arabia og Organisasjonen av oljeeksporterende land (OPEC) om å redusere oljeprisene. Umiddelbart etter uttalelsen falt prisene på både nordsjøolje og amerikansk lettolje.