Dimons uttalelser kommer etter at JPMorgan i fjor trakk et søksmål mot Tesla fra 2021, der de krevde 162 millioner dollar i en konflikt om aksjeopsjoner. JPMorgan hevdet at Tesla brøt en kontrakt om reprising av opsjonene.

Konflikten startet da JPMorgan justerte verdien av opsjonene etter at Musk i 2018 tvitret om å ta Tesla av børs for 420 dollar per aksje, før han droppet ideen noen uker senere.

Musk ble senere siktet for verdipapirsvindel av SEC, men Tesla og Musk gikk med på å betale 20 millioner dollar hver for å forlike søksmålet.

I Davos-intervjuet med CNBC skrøt Dimon av Musk og selskapene hans, og han sa at han gjerne vil hjelpe dem.

– Fyren er vår Einstein, la han til.

Satser på mangfold

Til tross for at Dimon har skværet opp med Musk, er det ikke alt den nye Trump-regjeringen gjør som Dimon er enig i. For selv om Trump signerte en presidentordre mandag som avsluttet programmer vedrørende mangfold, likestilling og inkludering (DEI) i føderale myndigheter, kommer JPMorgan til å fortsette med det.

For under intervjuet med CNBC sier Dimon at banken vil fortsette sitt arbeid med mangfold, likestilling og inkludering til tross for press fra en aktivistisk aksjonærgruppe.

– Kom med det!, sier Dimon om aktivistgruppenes innsats.

– Vi vil fortsette å nå ut til det svarte samfunnet, det latinamerikanske samfunnet, LHBT-samfunnet og veteraner, legger han til.

Dimons uttalelser kommer etter at den konservative organisasjonen National Legal and Policy Center (NLPC) foreslo at JPMorgan skulle revurdere hvordan lederlønninger knyttes til bankens mål om rasemessig likestilling, skriver Business Insider.

For i 2020 introduserte JPMorgan en «ansvarlighetsramme» for å vurdere lederes fremgang mot DEI-mål, noe som påvirker lønnen. Banken deler ikke offentlig hvor stor andel av lederlønnen, inkludert Dimons, som er knyttet til det arbeidet.