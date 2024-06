Oda vil hente en milliard kroner

Matvareleverandøren Oda vil hente én milliard svenske kroner. Det skriver E24 torsdag morgen og henviser til dokumentasjon det har fått tilsendt.

Det skriver at storeierne Kinnevik, Summa Equity, Verdane og Axfood har forhåndsforpliktet seg til en halv milliard kroner totalt. Over 400 millioner kroner skal allerede være betalt gjennom et brolån.

Kinnevik er den største eieren med en andel på 27 prosent, mens Summa Equity og Verdane sitter på litt over 22 prosent hver. Trioen skal angivelig tegne seg i emisjonen tilvarende deres nåværende eierandel.

På tirsdag sa selskapet opp 150 ansatte - tilsvarende vel 5 prosent av arbeidsstokken - for å spare omtrent 200 millioner kroner i året.

Kraftig verdifall

I april 2021 ble matleveringsselskapet Oda priset til 7,5 milliarder kroner da Softbank og Prosus kom inn på eiersiden. Senere ble det gjennomført et mindre nedsalg, noe som verdsatte Oda til 10,2 milliarder kroner og ga selskapet en såkalt «enhjørningsstatus».

I desember 2022 hentet Oda 1,5 milliarder kroner fra oppkjøpsfondene Summa Equity og Verdane og Kinnevik, samtidig som gjeld på 621 millioner kroner ble konvertert.

Prislappen ble da satt til 1,4 milliarder kroner, tilsvarende et verdifall på 86 prosent siden toppnoteringen.

I starten av 2024 gjennomførte Oda enda en emisjon, denne gang på 600 millioner kroner. Prisingen ble da satt til 1,9 milliarder kroner før penger.

Oda verdsettes nå til 1,25 milliarder svenske kroner før pengeinnhentingen - 33 prosent lavere enn verdsettelsen tidligere i år.

– Verdsettelsen er satt i samarbeid med våre finansielle rådgivere og er basert på forventet markedsverdi, uttaler Oda-sjefen til E24.

Røde tall

Oda ble startet opp av Karl Munthe-Kaas tilbake i 2013, som en utfordrer til den etablerte dagligvarebransjen. Selskapet ekspanderte raskt, og fikk med en rekke tunge investorer for å finansiere veksten.

Overskuddene har imidlertid latt vente på seg. I 2022 steg Odas omsetning fra snaut 2,5 milliarder kroner til over 2,9 milliarder kroner. Driftsresultatet endte imidlertid på nesten minus 1,1 milliarder kroner, mot minus 334 millioner kroner i 2021.

I fjor la Oda ned satsingen i Finland og Tyskland, og selskapet valgte å fusjonere med svenske Mathem – som også går med enorme underskudd.