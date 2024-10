På Menys nettsider er den billigste olivenoljen for øyeblikket NorgesGruppens eget merke Eldorado. En halv liter koster 97 kroner. Det er den eneste flasken til under en hundrelapp.

Også ferdigproduserte varer hvor olivenolje er en av ingrediensene er blitt dyrere på grunn av prishoppet på oljen.

Økt produksjon i flere land

Kyle Holland, som er analytiker for selskapet Expana, sier til The Telegraph at andre olivenproduserende land som Hellas, Tyrkia og Tunisia, forventer økt produksjon, akkurat som de spanske olivenbøndene.

Landene rundt Middelhavet står for rundt 80 prosent av verdens olivenoljeproduksjon, så bedre avling i Europa vil merkes på prisene globalt.

I Hellas forventer man nær en dobling av avlingene i år, mens i Tyrkia er utsiktene enda mer positive.

Begge landene har vært hardt rammet av skogbranner de siste årene, som har svidd ned olivenlunder.

Når og hvordan de oppløftende meldingene fra landbrukssektoren sør i Europa vil påvirke de norske prisene er uklart. Det avhenger blant annet av inngått avtaler de norske dagligvareaktørene har gjort med sine kunder.

Lavere priser neste år

Men ifølge olivenoljeimportør Gary Lewis i selskapet KTC Edibles, som selger olivenolje til de store supermarkedkjedene i Storbritannia, kan prisene i butikkene falle så mye som 40–50 prosent det kommende året, skriver The Telegraph.

Om man vil se lignende prisreduksjoner her i landet, gjenstår å se.

Men før det kan skje må oliventrærne høstes, oljen presses og varene nå markedet. Så en nedgang i pris med full effekt vil nok først gjøre seg gjeldende en gang i første kvartal neste år.