Det er lite endringer i toppen på hvem som er USAs rikeste kvinne. For niende gang på et tiår troner Alice Walton – den eneste datteren til avdøde Walmart-grunnlegger Sam Walton – øverst av kvinnene på Forbes’ 400-rangering av de rikeste menneskene i USA. Det holdt til en 15. plass totalt på listen, som i skrivende stund toppes av Elon Musk. Han har en formue på 244 millarder dollar, eller rundt 2.600 millarder kroner. Det er det amerikanske magasinet Forbes som selv skriver om dette.

Aksje opp 41 prosent

Økonomisk strukkede amerikanere strømmer til Walmarts “Every Day Low Prices”. Siden i fjor er aksjen opp 41 prosent. Det førte til et formueshopp på nesten 23 milliarder dollar for arvingen Alice Walton den siste året. Nå er hun god for 89,2 milliarder dollar, eller 954 milliarder kroner. Walton er 15 milliarder dollar rikere enn den nest rikeste kvinnen i USA, Julia Koch. Hun arvet 42 prosent av det privateide konglomeratet Koch, Inc. (tidligere kjent som Koch Industries) da ektemannen David Koch gikk bort i 2019. I 2022 var Koch en kort tid den rikeste kvinnen i USA.

Fransk kvinne på topp

Det amerikanske magasinet har også en liste som heter Forbes Billionaires og som tar for seg hele verden. Der er ikke Walmart-arvingen på topp av de kvinnelige rikingene. Den posisjonen har franske Françoise Bettencourt Meyers, barnebarnet til grunnleggeren av L’Oreal. Den Paris-bosatte arvingen er verdens 15. rikeste person med en formue på 99,5 milliarder dollar.

Norsk Sveits-boer

Den rikeste norske kvinnen på denne listen er Caroline Hagen Kjos, datteren til Stein Erik Hagen i Canica. Den Sveits-boende Hagen Kjos er notert med 2,3 milliarder dollar. John Fredriksen står øverst av “nordmennene” i verdensoversikten på en 108. plass. Forbes vurderer ham til 16,5 milliarder dollar, eller 177 milliarder kroner. Til sammenligning kom Kapitals team frem til 253 milliarder kroner. Det betyr at USAs rikeste kvinne omtrent er et sted mellom fire og fem ganger så rik som Fredriksen, avhengig av om man legger Forbes’ eller Kapitals anslag til grunn.