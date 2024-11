Nylig skrev Kapital at “Gaffateip og banan kan bli solgt for 16 millioner kroner”, eller 1 til 1,5 millioner dollar. Nå er det berømte banankunstverket til den italienske kunstneren Maurizio Cattelan solgt for en ellevill pris og for langt mer enn ekspertene trodde – eller drømte om – i forkant.

Det skjedde hos det internasjonale auksjonshuset Sotheby’s i New York 20. november. Der ble ikke prisen “bare” et sted mellom 1 og 1,5 millioner dollar, men hele 6,2 millioner dollar. Med dagens kronekurs vil det si hele 68 millioner kroner. Kjøperen er en kinesisk samler, Justin Sun, grunnleggeren av kryptoplattformen Tron. Det er Sotheby’s selv som skriver dette på Instagram.

Dermed har den berømte bananen, som bærer det noe komiske navnet “Comedian”, igjen satt en ny rekord – og den virale hitreisen fortsetter. Verket ble første gang tilbudt på kunstmessen Art Basel Miami i 2019. “På en utstilling tilhørende det velkjente parisiske galleriet Perrotin hadde Cattelan enkelt og greit gaffateipet en (ekte) moden banan (som han hadde kjøpt på et lokalt supermarked) til en hvit vegg. Prisen var 120.000 dollar. Og verket ble solgt, til en fransk samler,” skrev Kapital.

I forkant av auksjonen i New York nå var bananen som kjent estimert til 1–1,5 millioner dollar. Budgivningen varte i hele seks minutter. Det er lenge på en auksjon, med mindre auksjonarius er en tregfis.

I en kommentar formidlet via auksjonshuset sier kjøperen Sun:

“Da jeg først hørte om dette verket i 2019, trodde jeg det var en genistrek. Da jeg hørte at det var tilbake på markedet, visste jeg at jeg måtte ha det. Cattelans humor og sans for eventyr treffer meg sterkt, og jeg er begeistret over å nå være dets stolte eier.”