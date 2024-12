Merch. Det faller vel alltid i smak hos rett publikum. Astrup Fearnley Museet selger eksempelvis egne capser med teksten “(CON)TEMPORARY” påbrodert, trolig en hyllest til samtidskunsten på innsiden av museet. Selv omtaler de det som “det perfekte tilbehøret for late søndager, sporty skogsturer eller lange spaserturer”. Eller kanskje heller til lange turer på museet? 500 kroner.

(5) Bli medlem nå!

Dette tipser vi om hvert bidige år, men hvorfor ikke spandere et medlemskap – som ofte gir mottager gratis inngang på sitt favorittmuseum i et helt år, samt muligheten til å kanskje delta på en åpning eller to – på en du vet vil elske det? For øvrig en smart i-siste-liten-gave. Bare kjøp gavekortet eller medlemskapet på museets nettsider og print ut. Ferdig snakket! Som eksempel: et klubbmedlemskap hos Henie Onstad, som for øvrig også gir gratis inngang på en rekke andre museer, eksempelvis KODE og Kistefos. 600 kroner.

(6) Øredobber inspirert av Frank Lloyd Wright Foto: The Fresno Art Museum

(6) Kunst på øret

For deg som leter etter gave til en arkitekturnerd med hull i ørene, kan vi tipse om nettbutikken til MoMA (ja, i USA, men om du bestiller i dag, rekker pakken sikkert frem til julaften). Her selges nemlig intet mindre enn øredobber inspirert av arkitekturen til den amerikanske arkitektlegenden Frank Lloyd Wright (det er han som stod bak flotte hus som for eksempel Fallingwater og Guggenheim i New York). 38 dollar.

(7) Kunstplakat med motiv fra Anna-Eva Bergman. Foto: Nasjonalmuseet

(7) Kunst på veggen

Allright. Vi vet at det fort kan bli litt vel dyrt å kjøpe anerkjent kunst til veggen i julegave. Om noen ønsker seg noe originalt av Anna-Eva Bergman til jul, blir det helst over 380.000 kroner. Heldigvis har Nasjonalmuseets museumsbutikk en løsning i form av kunstplakater i 50 x 70 cm. Er du ekstra snill, kjøper du med en ramme. 320 kroner.

(8) Kunst fra norske kunstnere, her fra Kunstnerforbundets juleutstilling i fjor. Foto: Thomas Bjørnflaten

(8) Noe originalt

Apropos original kunst: Den trenger jo ikke koste skjorta. Sjekk ut Kunstnerforbundets årlige juleutstilling, hvor det er plenty av kunst fra mer enn 260 forskjellige norske kunstnere og kunsthåndverkere til en relativt rimelig penge. Årets utstilling åpner 28. november.