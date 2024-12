– Det finnes ikke en moteuke uten Mason Pearson-børster backstage, sier han, og fortsetter:

Hårbørste fra Mason Pearson, 1.590 kroner. Foto: Mason Pearson

– Grer man håret fra rot til spiss i samme retning, vil håret bli mer blankt og se sunt ut. Fordelene med å børste håret med Mason Pearson er mange, du får blant annet stimulert hodebunnen og økt blodsirkulasjonen, noe som vil tilføre mer næring til hårsekkene.

Briten Mason Pearson grunnla merket i 1885, med hensikt om å lage børster med elegant design som ville brukes hver dag, samtidig som de skulle gi en luksuriøs følelse og kunne vare hele livet. Her er det ingenting som er overlatt til tilfeldighetene. Puten på børsten er håndlaget og med nøyaktig avstand plassert villsvinbust og nylon på.

Financial Times’ weekendmagasin, HTSI, skrev nylig om en økende etterspørsel etter hårbørster og trakk frem luksusvarehuset Liberty i London, som har opplevd en vekst på 200 prosent innen hårbørstesegmentet fra 2023 til 2024.

Dette er hårbørsten flere generasjoner av kvinner har minner om at mor og bestemor hadde på sminkebordet da de vokste opp – og som nå har fått fast plass på egen baderomshylle.

Til New York Magazine fortalte eksempelvis hårstylist Helen Reavey om hvordan hun vokste opp med å se bestemoren sin dra igjennom håret med sin Pearson-hårbørste før hun skulle ut – og at Reavey selv i en alder i 20 år endelig kunne kjøpe sin egen. 25 år senere er den eksakt samme hårbørsten fremdeles en viktig del av kjendisstylistens hårrutine. “Den løsner forsiktig opp floker og gir håret mitt en naturlig og sunn følelse. Busten på børsten er veldig fin mot hodebunnen.”

I dag tilbyr Mason Pearson et sortiment hårbørster og kammer tilpasset alle hårtyper og aldersgrupper. Fra en skånsom variant til små barn, en kam mannen kommer til å like så godt at han ikke vil miste den, til de klassiske hårbørstene som glir glansfullt og sunt hår til kvinnen i ditt liv.

Pris: 1.590 kroner (liten) og 2.490 (stor). Finnes hos flere frisører (blant andre Gevir i Oslo), diverse parfymerier (eksempelvis Koch Parfymeri i Stavanger) og er lett tilgjengelig online.

Andre lignende gaveideer:

Silkesjal fra Hermès er tidløst og elegant. Alle blir glade for en gave som kommer i de oransje boksene. Koster 2.850 kroner for størrelsen 42 x 43 cm.

Myk kashmir i form av gode sokker, en genser eller et sjal som kan varme ute i vinter, brukes over skuldrene på kontoret, kafé eller flytur. Svenske Soft Goat har for eksempel fine alternativer til gode priser.

Et duftlys fra merker som Trudon, Frederic Malle, Diptyque eller Byredo gir en luksuriøs følelse hjemme og pynter opp i rommet, samtidig som det gir en fantastisk duft. Koster rundt 1.000 kroner, og er lett tilgjengelig. Beanie fra Soft Goat, 800 kroner. Foto: Soft Goat

Silkesjal fra Hermès, 2.850 kroner. Foto: Hermès

Duftlys fra Frederic Malle, 950 kroner. Foto: Frederic Malle

3. De tre beste blant årets (mange) julehefter

Til: Små og store tegneserielesere

Hvilke: Blant det gedigne utvalget av gode og mindre gode julehefter har vi plukket ut tre favoritter:

Carl Barks’ jul, 89 kroner. Foto: Egmont

Carl Barks’ jul (Egmont)

Få, om noen, kan utfordre den gamle Disney-mesteren Carl Barks på å skape god, gammeldags julestemning i tegneserieformat. Så er da også årets to historier – Du gylne, glitrende tre og Julereisen – fra en svunnen tid, skapt i henholdsvis 1948 og 1955.

I motsetning til Donald og nevøene ser vi i Julereisen at onkel Skrue ikke er fullt så opptatt av jul: “Jeg hater julen. Den er bare til for å lure gode penger ut av folk til julegaver. Fysj! Døgenikter!” Likevel sørger den gamle gnieren for at Ole, Dole og Doffen får en ekte jul selv om de befinner seg i en ubåt på jakt etter et skipsforlis på julaften. I Du gylne, glitrende tre truer en vaskeekte heks – med sopelime og det hele – med å ødelegge alle juletrærne i hele verden, og Donald og guttene må ta affære og forsøke å redde julen.

Dunce julehefte, 99 kroner. Foto: Strand Forlag

Dunce (Strand Forlag)

Hvor mange serier kjenner du til som handler om en alenepappa og hans sønn, hund og robot? Svaret er i beste fall én.

Jens K. Styves Dunce har seilt opp som en av Norges beste nye stripeserier, og årets julehefte er det fjerde i rekken. Som vanlig har Styve laget en spesialfortelling – i tillegg til at heftet inneholder et høyt antall “vanlige” striper – denne gang om ensomhet i julen og verdien av å ha en tanke for dem som ikke har noen å feire med og spiser grandis alene der andre feirer med ribbe eller pinnekjøtt sammen med familien. Med mindre vi tolker Dunce aldeles feil, har Styve klokkertro på menneskets naturlige plass i en stadig mer teknologisert verden, og det kan være fint å ta med seg inn i julen.

Nemi julehefte, 89 kroner. Foto: Gyldendal

Nemi (Gyldendal)

Lise Myhres stripeserie Nemi har satt sitt preg på norsk kulturliv i mer enn 25 år, så at hun har trappet aktiviteten betydelig ned – for å satse på sin første film, den kommende animasjonsfilmen Tannfeen – er forståelig. Nemi-bladet er lagt ned, og høstens bok Heksetimen er den foreløpig siste, men Myhre fortsetter takk og pris å lage striper for avisproduksjon, og ingenting tyder på at hun vil slutte å markere julen med Nemi. Det er bestandig et høydepunkt i det altfor store utvalget av julehefter, så også i år. Størsteparten av innholdet er viet enkeltstriper, men Myhre er kjent for sine illustrerte dikt, og i år har hun valgt det fine “Stunda” av Hans Ludvig Fredheim. Hun har dessuten skapt en dypt poetisk tresiders seriesekvens med syv tegninger som formidler et ektefølt budskap om håp i en turbulent verden, et soleklart høydepunkt i årets julehefte.

Pris: 89 kroner (Carl Barks’ jul), 99 kroner (Dunce) og 89 kroner (Nemi). Finnes på eksempelvis Tronsmo og Outland i hovedstaden, hos mange lokale bladkiosker og er lett tilgjengelig online.

Andre lignende gaveideer:

Et abonnement på et tidsskrift som også kan figurere som coffee table book. Eksempelvis Road Rat til bilentusiasten, som koster 56 pund for fire utgaver pr. år. Eller livsstilsmagasinet Monocle, som koster 120 pund i året, med ti utgaver.

til bilentusiasten, som koster 56 pund for fire utgaver pr. år. Eller livsstilsmagasinet Monocle, som koster 120 pund i året, med ti utgaver. En bok som ikke er den første biografien du ser i bokhandelen. Ta en tur på ditt lokale antikvariat og finn en artig bok om et tema som du vet at gavens mottager liker. Ett års abonnement på Road Rat, 56 pund. Foto: Road Rat Abonnement på Monocle, 120 pund i året. Foto: Monocle

4. Pusseklut til raske lesebriller

Til: Den snilleste brilleslangen i ditt liv

Hvorfor: Mange er redde for å kjøpe dyrere utgaver av ting som oppfattes å mistes oftere. Sokker og paraplyer, eksempelvis. Men man vet virkelig ikke hvor digg det er å ha en litt dyr paraply før man eier en selv. Plutselig slutter man å glemme den igjen overalt. Fordi den er så fin. Og fordi den er greit mye bedre bygget enn en generisk reklameparaply som du fikk på årets utgave av Arendalsuka. Litt sånn er det med pussekluter til briller også (briller også, for den saks skyld).

Rensemiddel for brilleglass fra Alpagota, 750 kroner. Foto: Alpagota

Pusseklut til briller, 750 kroner fra Alpagota. Foto: Alpagota

Derfor kan det være hyggelig å motta noe så omtenksomt som en god pusseklut i gave. Samt et rensemiddel til brilleglasset. Eller et fint brilleetui. Ting som det av og til kan føles litt kjipt å måtte bruke penger på selv.

Dette finner du hos din lokale optiker. Null stress. Eller så kan man kjøpe en bunke med ti rimelige pussekluter, til den som alltid roter bort slikt. Eller så kan man ved anledning eller lyst grave enda dypere, og entre nisjenes verden. Der fant vi Alpagota, som har spesialisert seg på luksusutgaver av nettopp pussekluter og rensemiddel. Det er de som er avbildet. Prisene må kunne sies å være på luksussiden. Pusseklutene ser imidlertid ut som optikerverdenens svar på Hermès-skjerf. Og rensemiddelet lukter som kostbar parfyme.

Pris: 1.200 kroner for settet fra Alpagota, men kan også kjøpes separat (tilgjengelig online direkte fra merket eller i butikk hos Briskeby Optikk i Oslo).

Andre lignende gaveideer:

Stilige solbriller. Ikke så sykt relevant akkurat på denne mørke årstiden, men det blir heldigvis sommer igjen. Det finner du som alt fra vintage til splitter nye rundt neste gatehjørne. Hva med en klassiker fra Ray-Ban (1.800 kroner) eller Persol? Eller Moscot (litt dyrere)? Solbriller fra Ray-Ban, 1.800 kroner. Foto Ray-Ban

5. Voff!

Til: Menneskets beste venn eller din beste venns aller beste venn

Hvorfor: Gjennom et langt liv er sengen definitivt et av stedene man tilbringer mest tid. Spesielt om man er en bikkje. Siden hundesengen vanligvis er plassert lettere synlig – sikkert på display i stuen eller gangen – enn din kingsize, er det jo fint om den passer til interiøret ellers? I stedet for å bare være en grå, skitten klump på gulvet? På tide å oppgradere, i så fall.

Hundeseng fra Hay, fra 1.250 kroner Foto: HAY

En dag vi gikk forbi Nasjonalmuseet, så vi en uvanlig fargerik hundeseng i monteret til museumsbutikken. Det viste seg at den var fra HAY. Sengen står forsåvidt i stil med resten av interiørstæsjet og møblene fra dette danske merket. Det betyr moderne og i vinden blant de yngre. Så hvorfor ikke gå fra grått til blå-kremhvit-rød-rosa-mønstret? Kommer i tre størrelser. Skal du gi sengen til en pomerian, velg den minste. Skal den pakkes opp av en labrador, velg den største.

Om det blir for meget, har jo Barbour også en hundeseng som gir veldig irsk setter-vibber. Den koster fra 1.300 kroner.

Pris: Fra 1.250 for den minste. Lett tilgjengelig på nett, og hos eksempelvis Illums Bolighus og da Nasjonalmuseets museumsbutikk.

Andre lignende gaveideer:



Tyggebein. Pakke med mange til rundt 250 kroner hos din lokale dyreforretning.

Ny sofa. Hvis Fido har tygget den gamle i stykker.

Bandana. Fordi hunder fortjener også litt swag. Hay har et som nærmest matcher den nevnte hundesengen. 155 kroner. Tyggebein for hund, pakke med flere til rundt 200 kroner. Foto: Zooplus Bandana for hunder, 155 kroner. Foto: Hay Hundeseng fra Barbour, fra 1.300 kroner (avhengig av størrelse). Foto: Barbour

6. En god penn

Til: Alle. Alle trenger en god penn.

Hvorfor: I de fleste geskjefter og daglige virke har man på et eller annet tidspunkt bruk for en penn. En penn som fungerer. Joda, mottageren av denne gaven har sikkert en penn fra før, men de har kanskje ikke en penn. Da må man bevege seg bort fra den typen med businesslogo på, vanligvis.

Det finnes plenty skikkelige skriveinstrumenter. Pilot, Kaweco, Visconti, Montblanc, Parker. Plenty merker. Penner, spesielt fyllepenner, er en egen greie man kan nerde mye på. Derfor, ta utgangspunkt i noe enkelt. Lamy Safari er et fint sted å starte, og kommer både som kulepenn og fyllepenn.

Er mottager av det veldig eventyrlystne slaget, sjekk ut Fisher Space Pen, som er blitt brukt av astronauter og kan skrive både opp-ned og under vann. Det er rimelig stilig å kunne briefe med. Designet er også særdeles stilrent og tidløst. Litt designhistorie. Hverken denne eller noen av de andre ovennevnte produsentene er bruk-og-kast. Dette er fine penner som du tar vare på og kjøper nye blekkpatroner til.

Fisher Space Pen, rundt 550 kroner. Foto: Fisher Space Pen

New York Times’ egen in-house nerderedaksjon Wirecutter testet forresten penner i juli. Det skal sies at det var snakk om mer skolepenner enn utstillingspenner, men vinneren var i hvert fall Uni Jetstream. Den fikk god skryt for “hurtigtørkende blekk”, og vi greide å søke den opp nærmest overalt hos norske bokhandlere. Koster knappe 50 kroner for én. Så kjøp en liten håndfull til en du vet ikke greier passe på noe dyrere?

Pris: Fra 50 (Uni Jetstream) til 500 kroner (Fisher Space Pen). Lett tilgjengelig på nett og hos mange bokhandlere.

Andre lignende gaveideer: