Det er ikke alltid lett å være arving, men jamen er det ikke alltid like lett å være far heller. Det har franske François Pinault fått merke i det siste. 88-åringen er grunnlegger av den franske luksusgruppen Kering, som kjemper og kniver mot den enda større grupperingen LVMH, kontrollert av Bernard Arnault (75) med familie.

Pinault var tidligere ute med å gjennomføre generasjonsskiftet i luksussjappa enn konkurrenten Arnault. Det er nettopp sønnen François-Henri Pinault og hans mangel på å klare å snu konglomeratets største merkevare, Gucci, som nå skaper økonomisk hodebry. Eller i hvert fall et stort fall i formuen. Det skriver Bloomberg Business.

Første gang ut av topp 100

Senior er ikke lenger blant de 100 rikeste menneskene i verden i oversikten Bloomberg Billionaires Index. Det er første gang han ikke har vært på den øverste femtedelen i rangeringen med 500 navn i listens 12-årige historie. Den ble startet i 2012 og er en direkte konkurrent til Forbes’ rikelister, men er ikke like stor og like kjent. Da Bloomberg Business omtalte formuesfallet hans, var Pinault god for 22,8 milliarder dollar, det vil si 253 milliarder kroner. Det er likevel rikere enn John Fredriksen, både når vi legger Kapitals og Bloombergs anslag til grunn på hhv. 230 og 129 milliarder kroner.

Det hører med til historien at hele luksusbransjen sliter.

Kjent svigerdatter: Far Pinault og svigerdatter, skuespilleren, Salma Hayek på et arrangement i Frankrike i 2013. Foto: John Berry/Getty Images

Startet i tømmerindustrien

Pinault startet i tømmerindustrien på 1960-tallet. Det var først i 1999 at han for alvor startet med luksusvarer. Det var i forbindelse med at han kjøpte den kontrollerende aksjemajoriteten i Gucci Group. Andre kjente merkevarer i Kering-grupperingen er Saint Laurent og Alexander McQueen. Franskmannen har også bygget opp en betydelig kunstsamling og har eget museum i det som tidligere var børsen i Paris, La Bourse de Commerce. Dessuten eier Pinault det internasjonale auksjonshuset Christie’s, som også opplever tøffere tider økonomisk.

Sønnen François-Henri Pinault er for øvrig gift med skuespilleren Salma Hayek.