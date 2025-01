Da referansen ble lansert under verdens største klokkemesse i mars, fikk den mye omtale. Merkets urmakere hadde tatt på seg utfordringen med å lage en evighetskalender som tar høyde for et sært avvik i den gregorianske kalenderes ellers tålelig greie regel om skuddår hvert fjerde år. Kort fortalt: Denne IWC-en har kontroll på skuddår frem til år 3999, og det er vanskelig å få til med et lite mekanisk urverk. Urkassen er i platina (med et oppfrisket design, som gjelder for hele Portugieser-kolleksjonen), og prisen ble satt til omtrent 1,8 millioner kroner.