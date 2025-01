Siden august i fjor har har Plantasjen vært under rekonstruksjon i Norge og Sverige for å kunne opprettholde driften i selskapet. I slutten av desember i fjor leverte selskapet et rekonstruksjonsforslag til kreditorene. Forslaget har fått flertall blant kreditorene, og har i dag blitt godkjent av domstolene i Norge og Sverige.

– Dagens kunngjøring viser at vi har samlet nødvendig støtte, og at Plantasjen er på vei til å fullføre rekonstruksjonen. Det gjenstår fortsatt noen steg i prosessen, men vi kan nå rette blikket fremover og fokusere på å videreutvikle Plantasjen i Norge og Sverige. Nye Plantasjen har alle forutsetninger for å styrke sin posisjon som den ledende plante- og hagesenterkjeden i våre markeder. I hele vårt butikknettverk gjøres det nå forberedelser til den kommende vårsesongen. Jeg vil takke alle medarbeidere i Plantasjen for deres fantastiske innsats i en krevende tid, samt våre forretningspartnere for deres bidrag til at vi har lykkes, sier Jesper Lien, administrerende direktør i Plantasjen Group.

Store kutt i Norge

I september i fjor meldte Plantasjen at kjeden la ned 14 av 69 butikker i Norge på grunn av rekonstruksjonen som resulterte i at 250 ansatte måtte gå.

«Butikkstengningene og nedskjæringene er nødvendige for å sikre en langsiktig, finansielt levedyktig virksomhet. Plantagen Sverige kommer fortsatt til å ha et sterkt butikknettverk i hele landet,» het det i en pressemelding utgitt i september i fjor.

Selskapet er eid av svenske Ratos. Det startet med et par forferdelig år med tap på 695 millioner i 2018 og 157 millioner i 2019. Så kom to gode coronaår med 232 og 448 millioner i overskudd.

Regnskapstallene fra 2023 viste blodrøde tall. Årsregnskapet viste 565 millioner underskudd, ned fra 47 millioner i pluss i 2022. Da hadde driften gått fra pluss 305 til minus 223 millioner.