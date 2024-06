GameStop avkrefter finansteorien

GameStops elleville opptur skyldtes utelukkende at Roaring Kitty opplyste at han eide aksjer for 116 millioner dollar. Influenseren, som egentlig heter Keith Gill, fikk i 2021 æren for en «short-skvis» som sendte den samme butikkaksjen til himmels. Paradoksalt er short-selgerne typisk sofistikerte, høyt utdannede hedgefondforvaltere, mens Roaring Kittys følgere hovedsakelig består av unge daytradere. I de seneste fem årene har GameStop gitt en avkastning på 2256 prosent.

Nvidias femårige kursoppgang på 3017 prosent er mer i tråd med teorien om effisiente markeder. Trenden fortsatte mandag, etter at selskapet viste frem en ny versjon av sin populære kunstig intelligens-brikke. Den forrige ble presentert for bare tre måneder siden og blir trolig tilgjengelig for kundene senere i år.

Også luftfartsektoren opplever høy etterspørsel, og årets sommersesong ventes å bli rekordgod. Amerikanske flyselskaper sliter imidlertid med stadig mer kravstore medarbeidere. Fredag kveld truet American Airlines' fagforening med streik, etter at flere uker med harde forhandlinger ikke hadde ført frem. Ved firetiden var aksjen likevel opp med 3 prosent.

Legemiddelaksjen GSK stupte derimot 9 prosent. En amerikansk domstol tillot behandling av søksmål knyttet til medikamentet Zantac, som angivelig bidro til at mange brukere fikk kreft. I alt dreier det seg om rundt 70 000 søksmål, og både Citigroup og JPMorgan venter juridiske kostnader på opptil 3 milliarder dollar. I motsetning til GameStop og Nvidia, er GSK-kursen bare opp med 3 prosent på fem år.

For øvrig ga markedet blaffen i at S&P nedgraderte Frankrikes kredittrating fra AA til AA-. Som i USA er problemet manglende finanspolitisk disiplin, som i sin tur skaper ikke-bærekraftige budsjettunderskudd. Landets offentlige gjeld utgjør allerede 112 prosent av BNP langt mer enn nivået for tidligere franske kolonier som Den demokratiske republikken Kongo, Mauritania, Senegal og Elfenbenskysten. Tross nedgraderingen steg Cac 40-indeksen med 0,5 prosent, mens Frankrikes tiårige rente sank.