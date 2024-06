Gamestop raser etter «Roaring Kitty»-direktesending

Keith Gill, også kjent som «Roaring Kitty», sendte direkte fra sin Youtube-kanal fredag etter Gamestop-krakket.

Like før direktesendingen startet var aksjen ned over 32 prosent på New York-børsen. Aksjen hadde en stigning på nesten 10 prosent etter Keith Gill startet å filme, men det holdt ikke lenge.

I løpet av sendingen stupte aksjen med 8 prosent og endte ned 40,6 prosent ved direktesendingens slutt. Dette til tross for at Gill stilte seg positiv til Gamestops fremtid.



– Ut i fra det jeg har sett så langt, har jeg troen på selskapet. La oss likevel se hva hvordan det utvikler seg i løpet av de neste tre årene, sier Gill i direktesendingen.

I påvente av direktesendingen var Gamestop-aksjen opp med over 21 prosent i førhandelen, men det snudde fort etter Gamestop la frem tall for første kvartal tidligere enn ventet. Dette skapte bare enda mer spenning rundt Keith Gills direktesending fredag kveld.

– Gamestop er i en endringsfase. Hvordan dette går er avhengig av ledelsen og spesielt Ryan Cohen. Han ser ut til å kunne klare dette, men det gjenstår å se, sier Gill.

Keith Gill er mannen som startet Gamestop-shortskvisen i 2021. Siden Gill postet sitt første innlegg på nesten tre år i mai , har Gamestop-aksjen skutt i været. Fredag ble oppturen derimot satt på brems etter Gamestop overrasket markedet og rapporterte et inntektsfall på nesten 30 prosent i første kvartal 2024. Dette sendte aksjen rett over i rødt territorium.