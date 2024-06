Britiske Frasers Group har i dag inngått avtale om kjøp av 49,5 millioner A-aksjer i XXL, går det frem av en børsmelding mandag.

Kjøpet vil bli gjennomført etter utstedelsen av de 85,7 millioner nye aksjene som skal utstedes som følge av den fulltegnede etterfølgende emisjonen som forventes å skje 18. juni.

Overtegnet emisjon

Før helgen kom meldingen om at XXL hadde fått tegninger for 110,6 millioner aksjer i emisjonen, som da altså ble overtegnet. Aksjene Frasers Group kjøper er tildelt i denne emisjonen.

Det britiske selskapet eier etter dette 636,1 millioner A-aksjer, som på det tidspunktet vil tilsvare rundt 25,8 prosent av samtlige aksjer i XXL og rundt 32,5 prosent av de stemmeberettigede A-aksjene.

Ferd oppdaterte markedet før helgen om at de etter emisjonen eier 238,1 millioner aksjer i XXL, tilsvarende 9,67 prosent av samtlige aksjer og 12,17 prosent av stemmeberettigede aksjer i selskapet.

XXL steg mer enn 4 prosent fredag, og fortsetter oppgangen med nye 4,6 prosent til over 77 øre hittil mandag. Emisjonen ble gjort til kurs 70 øre.

– Vi har mye å lære

Emisjonen kommer i kjølvannet av forrige ukes melding om at XXL og Frasers Group var i ferd med å inngå et strategisk partnerskap. Britene har en stor portefølje av detaljhandelsmerkevarer – inklusive Sports Direct og altså over 30 prosent av A-aksjene i XXL.

Samarbeidet bygger på XXLs restruktureringsplan «Reset&Rethink».

– Da Frasers kom inn som aksjonær i XXL startet en dialog mellom meg og adm. direktør Michael Murray. Vi har hele tiden sett klare synergier gjennom et tettere samarbeid mellom selskapene, sa XXL-sjef Freddy Sobin til Finansavisen etter at det nært forestående partnerskapet ble kjent.

Frasers Group har hatt marginer i en helt annen liga enn XXL – og spesielt de to siste årene.

– De har levert sterke resultater, og vi har mye å lære, sa Sobin.