Korrupsjonsanklager sverter Adidas

Tyske Adidas fikk en dårlig start på uken, med et kursfall på godt over 3 prosent mandag. Produsenten av sportsklær og -sko har begynt å etterforske potensielle underslag og bestikkelser i Kina. Ifølge en varsler skal en Adidas-topp i landet ha rasket til seg flere millioner euro og mottatt «kickbacks» fra lokale reklamebyråer. Også andre medarbeidere skal ha vært involvert i snusket. I alt bruker Adidas rundt en kvart milliard euro årlig på markedsføring i Kina.

Paris-børsens Cac 40-indeks fikk derimot en beskjeden rekyl, etter å ha tapt rundt 6 prosent i forrige uke. En årsak var at Marine Le Pen, som kan bli Frankrikes neste president, erklærte at hun vil samarbeide med andre partier og sørge for å unngå økonomisk kaos.

I USA var Autodesk-kursen opp med 5 prosent ved firetiden. Det ble kjent at Starboard Value, et investeringsselskap som aktivt forsøker å påvirke selskapers strategi og styring, kjøpte aksjer for en halv milliard dollar.

Programvareselskapet oppdaget nylig at høytstående ansatte jukset med regnskapet, for å gi inntrykk av bedre kontantstrømmer og marginer. Skandalen resulterte blant annet i at finansdirektøren ble omplassert til en annen stilling.

For øvrig fikk vi inflasjonstall fra Italia, EUs tredje største økonomi. Den månedlige konsumprisveksten ble på 0,2 prosent, mer enn noen gang siden januar og på linje med konsensusestimatet. Den årlige kjerneinflasjonen, som ekskluderer matvarer og energi, sank imidlertid til bare 2,0 prosent. Her må vi helt tilbake til mars 2022 for å finne lavere nivåer.

I USA steg en indeks for aktiviteten i delstaten New Yorks industrisektor fra -15,6 i mai til -6 i denne måneden. På forhånd var -10,5 ventet. Alt under null signaliserer imidlertid at forholdene blir verre. Et lyspunkt er at spørreundersøkelsens deltagere synes utsiktene seks måneder frem i tid er bedre enn noen gang siden tidlig i 2022.