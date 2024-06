Skuffende makrotall tirsdag

Makronyheter var i fokus tirsdag, idet investorene forsøker å danne seg et bilde av når Fed vil kutte styringsrenten. I så måte var dårlige nyheter fra USAs handelssektor gode nyheter. Omsetningen økte med fattigslige 0,1 prosent fra april til mai, mens økonomene hadde ventet 0,3 prosent. Samtidig ble april-tallet nedrevidert fra 0,0 til minus 0,2 prosent. Det seneste året har handelen vokst med bare 2,3 prosent.

Rapporten bidro til at derivatmarkedet nå ser et rentekutt i september som 67 prosent sannsynlig. Dette er opp med 6 prosentpoeng fra nivået mandag ettermiddag.

Annen statistikk viser at den årlige konsumprisveksten i eurosonen steg fra 2,4 prosent i mars og april til 2,6 prosent i mai. På forhånd var 2,5 prosent ventet. Kjerneinflasjonen bykset samtidig fra 2,7 til 2,9 prosent.

I Tyskland uteblir den eksplosive veksten i elbilsalget som mange analytikere og produsenter så for seg for bare et år siden. I mai ble det kun registrert 29.708 nye kjøretøy av denne typen, noe som er 31 prosent mindre enn i samme måned i fjor. Omsetningen av bensin- og dieseldrevne biler økte derimot med henholdsvis 2,1 og 3,2 prosent, mens hybridbilsalget var tilnærmet uendret.

Utviklingen er særlig urovekkende for selskapene som har investert mest i europeisk elbilproduksjon. Volkswagens børsverdi har allerede krympet med 18 prosent på ett år, mens BMW og Mercedes har tapt henholdsvis 21 og 16 prosent. For Tesla, som ikke lager tradisjonelle biler i det hele tatt, utgjør kursfallet skrekkelige 32 prosent.

Å satse på digre sofaer og hvilestoler for late gutter har vært langt mer lukrativt. Den amerikanske møbelprodusenten La-Z-Boy hadde ved 16-tiden tirsdag en daglig kursoppgang på hele 17 prosent. Selskapet la frem overraskende sterke topp- og bunnlinjetall for sitt seneste regnskapskvartal. Det seneste året har aksjen steget med 45 prosent, nesten dobbelt så mye som S&P 500-indeksen.