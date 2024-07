Torsdagens debatt mellom Biden og Trump var et høydepunkt på mediafronten, men påvirket ikke aksjemarkedet mye. Fredag ettermiddag var både S&P 500 og Europas Stoxx 600 knapt endret.

L’Oréal-kursen falt imidlertid med 3 prosent, etter at toppsjefen anslo at det globale kosmetikksalget vil øke med 4,5–5 prosent i år, mot tidligere antatt 5 prosent. Nedjusteringen skyldes laber kinesisk etterspørsel. I samme sektor sank Estée Lauder Cos. og Nivea-eieren Beiersdorf med henholdsvis 5 og 2 prosent.

Mens kosmetikksalget i Kina står på stedet hvil, var omsetningen av iPhoner i verdens største telefonmarked i mai opp med 40 prosent på et år. Apple har likevel en markedsandel på under 17 prosent, og etterspørselsveksten skyldtes hovedsakelig kraftige priskutt. Apple-kursen var uansett tilnærmet uendret.

Kina-temaet bidro videre til at Nikes aksjekurs stupte 19 prosent. Topplinjen i skoprodusentens seneste regnskapskvartal skuffet, mens inntjeningen pr. aksje slo konsensusestimatet med en god margin. Det store sjokket var imidlertid ledelsens guiding for det inneværende kvartalet. Elendig omsetning i Kina medfører at inntektene trolig blir 10 prosent lavere enn ett år tidligere, mens analytikerne hadde sett for seg et fall på beskjedne 3,2 prosent. Nike nedjusterte også prognosen for hele året. Finansdirektøren forsøkte forgjeves å berolige investorene med snakk om at selskapet skal «reposisjonere» seg og få «en mer balansert portefølje».

For øvrig vil Kinas økonomiske utvikling – eller de amerikanske selskapene som selger mye til landet – neppe dra nytte av at Donald Trump eventuelt blir USAs neste president. I sin forrige periode innførte han tollbarrierer og -avgifter på en rekke importerte kinesiske varer, inkludert blant annet solcellepaneler, vaskemaskiner, stål og aluminium.

Ikke overraskende førte dette til at Kina svarte med samme mynt. Og i stedet for å krympe, slik Trump hadde lovt, økte USAs handelsunderskudd med mer enn 50 prosent fra desember 2016 til desember 2020.